La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este lunes, el recurso interpuesto contra la decisión que favoreció con un auto de no ha lugar a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de causar la muerte de Yolanda Handal Abugabir y herir a otras cinco personas durante un hecho ocurrido en el residencial Naco Dorado IV, en el ensanche Naco.

Mediante la apelación, el Ministerio Público y los representantes legales de la familia de la víctima procuran que sea revocada la resolución emitida por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien determinó que el imputado no debía ser enviado a juicio al concluir que actuó bajo un episodio psicótico.

Familiares de la víctima piden apertura a juicio

Los abogados Miguel Valerio y Yipsy Roa Díaz, representantes de los familiares de Yolanda Handal, solicitarán al tribunal de alzada que deje sin efecto el no ha lugar y ordene la apertura de un juicio de fondo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En un comunicado, la parte querellante sostiene que la propia decisión judicial reconoce que Pumarol Fernández representa un riesgo debido a posibles brotes psicóticos de carácter letal. Asimismo, afirman que los informes periciales describen tendencias homicidas y suicidas en el imputado.

Cuestionan alcance de la decisión judicial

Los representantes de la víctima también argumentan que la resolución dejó a la sociedad en una situación de vulnerabilidad al eximir a Pumarol Fernández de responsabilidad penal sin establecer medidas de seguridad adecuadas.

Además, consideran que el juez abordó cuestiones que debían ser discutidas durante un juicio, excediendo las facultades correspondientes a la fase de instrucción.

La Corte deberá decidir si confirma la decisión recurrida o si acoge los recursos presentados por el Ministerio Público y los querellantes, lo que abriría la posibilidad de que Jean Andrés Pumarol Fernández enfrente un juicio por los hechos ocurridos en julio de 2025.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más