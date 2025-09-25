El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta amarilla a ocho provincias y el Distrito Nacional debido a los efectos de una activa onda tropical y una vaguada que afectan al país.

La medida se tomó ante el pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, el Distrito Nacional, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

Adicionalmente, el COE mantiene en alerta verde a siete provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las demarcaciones en alerta verde son Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y San Cristóbal.

El informe meteorológico indica que la combinación de ambos fenómenos atmosféricos genera un ambiente de abundante humedad e inestabilidad en todo el territorio nacional.

Las precipitaciones se extenderán durante la tarde y noche hacia provincias como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un deterioro del oleaje en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo.

Las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro.

El COE exhorta a la población a mantenerse en contacto con los organismos de socorro y a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más