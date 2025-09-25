Las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre murió tras resultar herido de bala durante un intento de robo en su residencia donde opera un colmado, ubicada en el sector Mata Gorda, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, informó este miércoles la Policía Nacional.

El hombre fue identificado como José Luis Bello Rosario, de 43 años, quien ingresó en estado delicado al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, falleciendo en horas de la noche del martes, explicó en un comunicado el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.

De acuerdo con las declaraciones de la esposa del hombre, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:25 de la madrugada, cuando individuos aún en proceso de identificación intentaron penetrar a la vivienda.

En ese momento, Bello Rosario se levantó y forcejeó con los desconocidos, siendo impactado por un disparo que finalmente le ocasionó la muerte.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El coronel Pesqueira señaló que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Policía Científica trabajan activamente en la identificación y captura de los responsables para ponerlos a disposición de la justicia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más