La activa onda tropical número 38 se encuentra sobre República Dominicana y desde la madrugada ha provocado abundante nubosidad y lluvias fuertes en varias provincias, según el meteorólogo Jean Suriel en X y los boletines del Indomet.

En las próximas horas aumentará el potencial de aguaceros significativos en gran parte del país y crecerán las posibilidades de inundaciones repentinas, advierten los pronósticos meteorológicos y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Las provincias que podrían experimentar lluvias torrenciales y afectaciones por inundaciones en las próximas 12 horas incluyen: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña, Independencia y Monte Cristi.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó que la onda tropical centrada sobre el territorio nacional continúa generando aguaceros con tormentas eléctricas en el extremo este y noreste, y que más tarde las lluvias se extenderán hacia todo el litoral caribeño y la cordillera Central.

El disturbio está interactuando con una vaguada y con aire cálido procedente del Mar Caribe, condición que favorece el desarrollo de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Durante la noche las precipitaciones persistirán y el sistema podría intensificarse hasta formarse como una depresión tropical o una tormenta en las próximas 24 a 48 horas, según los análisis meteorológicos.

Para el viernes se mantienen muy altas las probabilidades de aguaceros desde la madrugada y, después del mediodía, los vientos húmedos volverán a potenciar las lluvias fuertes y el riesgo de inundaciones.

La Indomet y el COE llaman a la población a permanecer informada, evitar zonas bajas y costeras, y seguir las recomendaciones de protección civil ante el riesgo de inundaciones y descargas eléctricas.

