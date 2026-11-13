El presidente de la República, Luis Abinader, se comprometió a emitir en los próximos días un decreto para aumentar el listado de médicos pensionados, luego de la reunión sostenida ayer con representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), informó este jueves el presidente del gremio, Luis Peña.

Peña explicó que los casos particulares de médicos que están a la espera de sus pensiones también serán revisados.

Para ello, el CMD designó una comisión encabezada por la presidenta de los Pensionados, que se reunirá con el Servicio Nacional de Salud (SNS) para buscar soluciones a los expedientes pendientes.

“Es un problema que tenemos latente en estos momentos y queremos resolver”, expresó.

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Sobre los demás reclamos del gremio, el dirigente médico indicó que Abinader se comprometió a evaluar la viabilidad financiera del pliego reivindicativo y convocarlos a un nuevo encuentro en las próximas semanas para ofrecer respuestas.

“Esta Junta Directiva mantiene las esperanzas en que el Presidente nos ofrecerá una respuesta positiva y satisfactoria a cada una de esas propuestas”, manifestó.

Entre las demandas presentadas figuran la aplicación de incentivos por antigüedad, el aumento de las guardias presenciales y los incentivos para médicos sonografistas.

También solicitaron beneficios para el personal de hospitales de autogestión, incentivos fronterizos para Santiago Rodríguez y otros centros excluidos, así como medidas para fortalecer la seguridad hospitalaria.

El CMD incluyó, además, reclamos relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, el retraso de pagos y una deuda de RD$ 27 millones atribuida al Intrant.

Peña señaló que las solicitudes requieren una evaluación presupuestaria y que no todas pueden resolverse de inmediato.

No obstante, destacó la disposición del mandatario de mantener abierto el diálogo.

“Esta apertura del diálogo es prudente”, sostuvo, al tiempo que pidió a los médicos mantenerse atentos a las comunicaciones de la Junta Directiva.

El encuentro en el Palacio Nacional se produjo luego de las jornadas de paro convocadas por el CMD, como parte de sus reclamos por reivindicaciones laborales y económicas. La protesta formó parte de las acciones del gremio para exigir respuestas del Gobierno a las demandas del sector médico.

Tras aproximadamente dos horas de reunión con el presidente Abinader, Luis Peña informó que el mandatario evaluaría las solicitudes y que ambas partes volverían a reunirse para conocer los resultados. El CMD mantiene pendiente la respuesta del Poder Ejecutivo antes de definir los próximos pasos en torno a sus reivindicaciones.