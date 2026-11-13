Un temblor de tierra hoy de magnitud 5.3 se registró este viernes en la provincia El Seibo, con epicentro señalado en las proximidades de la comunidad de Santa Rita, de acuerdo con el mapa de actividad sísmica difundido tras el evento.

El movimiento telúrico se produjo en la región Este de República Dominicana y su ubicación aparece próxima a localidades como Miches y San Pedro de Macorís. Hasta el momento, están pendientes de confirmación oficial los datos sobre la profundidad del sismo, la hora exacta del registro y posibles daños materiales o personas afectadas.

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