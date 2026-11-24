La comunicadora Caro Brito se pronunció este martes luego de que su nombre apareciera mencionada en informaciones relacionadas con la Operación Rompeolas, investigación del Ministerio Público contra una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Brito defendió el carácter profesional de su trayectoria y explicó que durante años ha participado en proyectos, eventos y actividades para los que ha sido contratada en el ejercicio de su trabajo en los medios de comunicación.

"Lamento profundamente que mi nombre esté siendo vinculado públicamente a situaciones ajenas a mi labor profesional", expresó la presentadora, quien consideró que esas asociaciones han dado lugar a interpretaciones y comentarios que pueden afectar su imagen y la tranquilidad de su familia.

Brito también pidió que no se emitan juicios anticipados a partir de lo que calificó como especulaciones o asociaciones circunstanciales. En su mensaje reiteró su respeto a las instituciones competentes y agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

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¿Por qué aparece Caro Brito en el caso Rompeolas?

El nombre de la comunicadora fue mencionado en informaciones sobre el expediente de la Operación Rompeolas, en relación con supuestos pagos que habría recibido de Fausto Candelario Ortiz, conocido como "Pacha" y señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos cabecillas de la estructura investigada.

Ortiz habría entregado RD$ 3 millones para compartir una cena con Brito. El documento también refiere pagos de RD$ 280,000 por su participación en actividades públicas y privadas, además de una contratación como maestra de ceremonias del restaurante GAL.

En su comunicado de este martes, Brito no respondió de manera individual a esos montos ni ofreció detalles sobre las actividades mencionadas en el expediente. Su pronunciamiento se concentró en defender que sus participaciones en eventos y proyectos fueron contrataciones realizadas en el ejercicio de su profesión.

La mención de una persona en documentos relacionados con una investigación no equivale, por sí sola, a una imputación penal ni demuestra su participación en los delitos investigados.

Brito no figura entre las 22 personas contra las que el Ministerio Público solicitó medidas de coerción en el proceso, según la información publicada sobre la solicitud presentada por los fiscales.

La Operación Rompeolas investiga una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos. Como parte de la operación, las autoridades realizaron allanamientos en distintas localidades y ocuparon bienes y propiedades valorados en más de RD$3,112 millones.

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