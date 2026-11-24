Janarino Ferreira dos Santos, el hombre de 74 años diagnosticado con alzhéimer que sobrevivió 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, según informó este martes su familia.

El anciano fue trasladado del Hospital de Emergencias de Macapá a la Unidad Estatal de Internamiento (UEI), donde permanece bajo vigilancia médica.

Su hija, Rayane Alfaia, informó que ha comenzado a alimentarse nuevamente y continúa recibiendo hidratación y suplementos para recuperarse de los días que pasó sin acceso regular a alimentos y agua potable.

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«Está fuera de peligro, gracias a Dios. De aquí a unos días estará en casa con la familia», expresó su hija, según declaraciones recogidas por medios brasileños.

Dos Santos recibe tratamiento por una infección urinaria y presenta rasguños, resequedad en la piel y espinas incrustadas en los pies, lesiones que sufrió durante su permanencia en la vegetación amazónica.

Su familia indicó que también había ingerido agua de fuentes naturales y charcos durante los días que permaneció desaparecido.

Once días de supervivencia en la selva

El hombre desapareció el 10 de noviembre, después de internarse en una zona boscosa de Ilha Redonda, en las afueras de Macapá, capital del estado de Amapá, en el norte de Brasil.

Fue localizado el viernes 20 de noviembre, a unos diez kilómetros del lugar donde había desaparecido. Cuando los rescatistas lo encontraron estaba sentado, desorientado, vestido únicamente con ropa interior y sin capacidad para caminar o hablar.

Su localización fue posible gracias al trabajo de guardaparques y voluntarios, que identificaron huellas y refugios improvisados entre la vegetación.

Según los rescatistas, Dos Santos sobrevivió comiendo frutos de burití, una palmera amazónica, y bebiendo agua de charcos y arroyos. También construyó lechos con hojas de açaí para protegerse mientras descansaba.

El guardaparques Nerivan da Silva explicó que las huellas encontradas indicaban que el anciano había recorrido repetidamente los mismos trayectos, caminando en círculos por la selva.

Una búsqueda que movilizó a familiares y equipos de rescate

La desaparición movilizó durante once días a familiares, bomberos, guardaparques y voluntarios. Las operaciones incluyeron recorridos terrestres y el uso de helicópteros, drones y cámaras térmicas para tratar de localizarlo entre la vegetación.

La búsqueda estuvo a punto de perder el respaldo de los equipos de emergencia. Nueve días después de la desaparición, su nieta Sara Montes publicó un video en Instagram en el que pidió que no suspendieran las operaciones.

«No se olviden de nosotros, no se olviden del abuelo», expresó en su llamado.

Los rescatistas finalmente consiguieron localizarlo en una zona de difícil acceso, con vegetación densa y terrenos inundados. Debido a que no podía caminar, tuvieron que construir una camilla improvisada con madera y cuerdas para trasladarlo hasta un punto donde pudiera recibir atención médica.

Su experiencia en la selva pudo ayudarlo a sobrevivir

Antes de su jubilación, Janarino Ferreira dos Santos trabajó como buscador de oro y agricultor, actividades que le permitieron adquirir experiencia en ambientes selváticos.

Los integrantes del equipo de búsqueda consideran que ese conocimiento pudo contribuir a que identificara frutos comestibles, encontrara fuentes de agua y construyera refugios improvisados.

Su recuperación continúa bajo supervisión médica en Macapá, mientras sus familiares esperan que pueda regresar a casa en los próximos días.

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