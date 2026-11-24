La inteligencia artificial y otros avances tecnológicos necesitan más que talento para convertirse en motores de desarrollo. También requieren infraestructura, inversión y una administración eficiente del Estado, planteó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante el almuerzo anual de la Cámara Americana de Comercio, celebrado en Santiago.

La funcionaria señaló que el progreso también depende de condiciones sociales fundamentales, como la seguridad ciudadana y el acceso a una vivienda digna. Su planteamiento puso el foco en los factores que deben acompañar la transformación tecnológica para que sus beneficios lleguen a la población.

La exposición se produjo ante representantes del sector empresarial, en un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio en Santiago.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más