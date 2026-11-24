Marcos E. Gómez, hijo del comandante Delio Gómez Ochoa, compartió este martes un mensaje de agradecimiento en el que recordó las muestras de afecto y admiración que recibió su padre durante sus recorridos por Santo Domingo, Santiago y otros puntos de la República Dominicana.

En el texto, fechado el 24 de noviembre de 2026, Gómez relata que acompañó a su padre en numerosas ocasiones y que fue testigo de cómo ciudadanos hacían filas para saludarlo y pedirle fotografías.

«Padres de familias que le estrechaban su mano en agradecimiento por un anhelo cumplido», escribió, al describir algunas de las escenas que presenció durante esos encuentros.

También señaló que, según su recuerdo, ni siquiera los adversarios de su padre durante épocas de conflictos le expresaban reproches. Por el contrario, afirmó que las invitaciones y las veladas a las que asistía le producían satisfacción.

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En su despedida, Gómez evocó la acogida que recibió su padre tanto de personas de sectores encumbrados como de ciudadanos humildes. "Qué privilegio el ser querido y admirado de esa manera".

El mensaje concluye con una despedida en la que define a Delio Gómez Ochoa como «ese gran cubano» y "ese gran dominicano", antes de dedicarle sus últimas palabras: "¡Adiós a papá!".

El escrito no ofrece detalles sobre las circunstancias ni la fecha del fallecimiento del comandante.

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