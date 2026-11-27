El Black Friday ha dejado de concentrar buena parte de las compras en una sola jornada y se ha extendido durante noviembre, una transformación que también se refleja en el movimiento de los establecimientos comerciales y en la distribución de los pedidos.

Durante un recorrido por establecimientos, representantes de comercios describieron distintos comportamientos en las ventas, con una mayor distribución de las compras a lo largo del mes y movimiento en departamentos como electrodomésticos y perfumería.

Fares Manuel Yabra Pérez, representante de Jumbo, explicó que el comportamiento de los consumidores ha cambiado respecto a años anteriores, cuando el Viernes Negro concentraba una proporción mayor de las ventas.

"Antes se hablaba del día de Black Friday, ya hay que hablar del mes de Black Friday", expresó.

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Las ventas de electrodomésticos predominan en el mercado. Ronny Cruz. Acento.com.do

El representante indicó que anteriormente las compras realizadas durante esta fecha podían representar hasta un 70 % del volumen de ventas, mientras que actualmente estima que esa proporción ronda entre un 20 % y un 30 %.

La variación también se refleja en los pedidos para entrega. Según Yabra Pérez, Jumbo registró alrededor de 200 envíos durante la jornada, frente a los 800 contabilizados en el mismo período del año anterior.

A su juicio, esta diferencia responde a que los consumidores aprovechan las ofertas durante distintas semanas de noviembre, en lugar de esperar hasta el viernes para realizar sus compras.

Entre los artículos con mayor movimiento mencionó los televisores de distintas marcas, además de otros electrodomésticos. También señaló que los beneficios bancarios se han convertido en un elemento que influye en las decisiones de compra, al combinarse con los descuentos ofrecidos por los establecimientos.

Ventas de electrodomésticos y perfumería

En el área de perfumería de Jumbo, Sairy García describió un comportamiento favorable de las ventas y señaló que el departamento mantiene niveles similares a los registrados durante el año anterior.

La empleada destacó que los compradores también aprovechan las promociones que se mantienen durante varios días, entre ellas descuentos aplicables a la adquisición de un segundo artículo.

En Olé, el movimiento comercial también se hizo notar durante el Viernes Negro. Uno de los representantes consultados describió una jornada de trabajo con una considerable presencia de compradores y sin incidentes reportados hasta el momento de la entrevista.

"Yo mismo estoy atareado", comentó al referirse al flujo de clientes.

En el departamento que supervisa, los productos con mayor salida han sido los microondas, las neveras, las licuadoras y los tostadores.

Ventas en supermercados Ole aumentan por el Black Friday. Ronny Cruz. cento.com.do

"Ahora mismo estamos dándole duro a los microondas, que la gente ha llevado mucho, las neveras, las licuadoras muchísimo, muchísimo, las licuadoras y los tostadores", detalló.

El representante explicó que las ofertas del establecimiento comenzaron aproximadamente siete días antes del Viernes Negro y se extenderían hasta el 30 de noviembre. También señaló que algunos beneficios bancarios se suman a los descuentos comerciales.

Aunque no pudo comparar el comportamiento de las ventas con el de 2025, debido a que todavía no trabajaba en el establecimiento durante ese período, aseguró que ha observado una importante afluencia de compradores este año.

"Sí, claro, hay mucho flujo, mucho flujo", afirmó.