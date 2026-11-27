El Tribunal Supremo de España deliberará el próximo 1 de diciembre sobre los recursos presentados contra la absolución del exfutbolista brasileño Dani Alves, quien había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual.

La Fiscalía y la acusación particular recurrieron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en marzo de 2025 revocó por unanimidad la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona.

La deliberación se realizará a puerta cerrada y no implica que la resolución se publique necesariamente ese mismo día. El alto tribunal deberá determinar si mantiene la absolución o si corresponde anularla y ordenar una nueva decisión judicial.

¿Por qué fue arrestado Dani Alves?

El exfutbolista fue arrestado el 20 de enero de 2023, luego de que una joven denunciara haber sufrido una agresión sexual en los baños de la zona VIP de la discoteca Sutton, en Barcelona, durante la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Permaneció en prisión preventiva hasta marzo de 2024, cuando obtuvo la libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros.

¿Cuál fue la condena contra el exjugador?

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual. También estableció una indemnización para la denunciante y otras medidas, incluida una orden de alejamiento.

La defensa recurrió la sentencia y el TSJC revocó la condena en marzo de 2025. El tribunal consideró que existían deficiencias en la valoración de las pruebas que impedían desvirtuar la presunción de inocencia.

¿Por qué la Fiscalía y la acusación particular recurrieron la absolución?

La Fiscalía cuestionó la valoración de las pruebas realizada por el TSJC, especialmente la interpretación de los indicios biológicos y del consentimiento de la denunciante.

La acusación particular, que representa a la joven, también presentó un recurso de casación contra la absolución.

¿Qué puede decidir el Tribunal Supremo?

El Supremo no celebrará un nuevo juicio ni puede imponer directamente una nueva condena. Si estima los recursos, podría anular la sentencia absolutoria y ordenar que otro tribunal dicte una nueva resolución. Si los rechaza, la absolución quedaría firme en la jurisdicción ordinaria.

¿Quién es Dani Alves?

Dani Alves es un exfutbolista brasileño que desarrolló una destacada carrera en el fútbol internacional. Jugó como lateral derecho en clubes como el FC Barcelona, la Juventus, el París Saint-Germain y el Sevilla.

Con el Barcelona conquistó varios títulos nacionales e internacionales, entre ellos tres Ligas de Campeones de la UEFA. También fue integrante de la selección de Brasil, con la que ganó la Copa América y la Copa Confederaciones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más