La Policía Nacional desplegó más de 1,000 agentes en las principales zonas comerciales del país como parte de un operativo especial de prevención y vigilancia durante el Black Friday.

Los efectivos, pertenecientes a distintas dependencias policiales, fueron enviados desde el Palacio de la Policía Nacional hacia sus respectivas áreas de responsabilidad para reforzar el patrullaje en establecimientos comerciales, plazas y otros puntos estratégicos.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó sobre el despliegue y explicó que el dispositivo busca prevenir hechos delictivos y ofrecer seguridad a las personas que acuden a realizar compras o se desplazan por las zonas comerciales.

La jornada del Black Friday provoca un aumento de la actividad en tiendas y centros comerciales, lo que lleva a las autoridades a reforzar la vigilancia ante la concentración de compradores.

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La Policía no especificó en el comunicado cuáles son las localidades donde se concentra el mayor número de agentes ni la duración prevista del operativo.

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