Dos presuntos implicados en una operación de tráfico ilícito de migrantes fueron sometidos a la justicia y recibieron medidas de coerción. La operación fue frustrada el pasado 9 de noviembre mediante una intervención combinada entre la Armada de República Dominicana (ARD) y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG).

A Eliezer Peña Jiménez, señalado como capitán y organizador de la operación, le fue impuesta una garantía económica y presentación periódica durante seis meses.

Por su parte, un tribunal de la provincia El Seibo dictó prisión domiciliaria contra Yoan Muñoz Paulino, alias “El Menor”, identificado como uno de los capitanes de la embarcación interceptada. Muñoz Paulino se encontraba prófugo tras haber sido declarado en rebeldía en otro proceso judicial relacionado con el tráfico ilícito de migrantes.

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La operación permitió interceptar una embarcación de fabricación clandestina con 31 personas a bordo, que habría zarpado desde Las Galeras, provincia Samaná, con destino a Puerto Rico.

Búsqueda del tercer capitán

Como resultado de las labores de inteligencia naval y las investigaciones realizadas en coordinación con el Ministerio Público, también fue identificado Julio Alberto Santana Castillo, alias “La Picúa”, señalado como otro de los presuntos capitanes. Permanece prófugo y es buscado activamente por las autoridades navales para ponerlo a disposición de la justicia.

La interceptación, realizada de forma conjunta por ambas instituciones, puso fin a la travesía de la embarcación clandestina antes de que llegara a su destino.

Las autoridades navales mantienen las labores de inteligencia y la coordinación con el Ministerio Público para localizar a Santana Castillo, mientras el caso sigue su curso.

En una declaración institucional, la Armada de República Dominicana reafirmó su compromiso de combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante el fortalecimiento de las labores de inteligencia, prevención e interdicción marítima, así como de desarticular las estructuras criminales y someter a la justicia a quienes organizan, financian y ejecutan estas actividades, que ponen en riesgo la vida humana en el mar.