El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la inauguración de obras de mejoramiento del hábitat en comunidades de Puñal y Hato del Yaque, en Santiago, un proyecto que, según el Gobierno, beneficia a más de 2,000 familias e impacta a unas 8,000 personas.

La iniciativa tiene una inversión total de RD$307 millones, de los cuales se han ejecutado RD$108 millones, equivalentes a aproximadamente el 35 % del presupuesto informado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Los trabajos comprenden el asfaltado de calles, construcción de aceras, contenes, badenes e imbornales, además de reparaciones en las acometidas de agua potable. Las intervenciones abarcan los sectores Laguna Prieta y Matanzas, en Puñal, y el barrio Barceló, en Hato del Yaque.

Durante el acto, Abinader sostuvo que la transformación de las comunidades requiere tanto grandes proyectos de infraestructura como intervenciones en los barrios que atiendan las necesidades cotidianas de sus habitantes.

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El mandatario mencionó iniciativas como el monorriel, el teleférico y la Circunvalación de Navarrete, junto con los trabajos de rehabilitación de calles y viviendas. También pidió a legisladores y alcaldes coordinar con el Gobierno la identificación de las obras prioritarias para cada comunidad.

Una inversión de RD$ 307 millones

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que el proyecto cuenta con un presupuesto de RD$307 millones, pero precisó que hasta el momento se han ejecutado RD$ 108 millones.

Según explicó, las obras buscan mejorar la movilidad, las condiciones sanitarias y la seguridad de los residentes, mediante la adecuación de calles y espacios públicos.

La construcción de imbornales y badenes, agregó, procura facilitar el drenaje de las aguas pluviales y reducir los problemas de inundaciones. Las aceras, por su parte, están destinadas a ofrecer espacios de circulación más seguros para peatones, especialmente niños y adultos mayores.

El funcionario indicó que el programa también comprende intervenciones en Hato del Yaque y Jacagua, como parte de su ampliación en la provincia de Santiago.

Puñal: obras ejecutadas y proyectos pendientes

El alcalde de Puñal, José Enrique Romero Paulino, enumeró otras obras realizadas en el municipio, entre ellas la construcción y equipamiento del cuerpo de bomberos, dos techados deportivos, más de 35 kilómetros de aceras y contenes y 38 viviendas para familias de escasos recursos.

También mencionó proyectos que están en ejecución o pendientes de inicio, como el acueducto de Puñal, cuya inversión supera los RD$1,200 millones, una planta de tratamiento, el drenaje sanitario, una funeraria municipal y el palacio municipal.

El alcalde atribuyó al Gobierno el impulso de estas iniciativas y sostuvo que han contribuido al desarrollo del municipio y al valor de las propiedades.

En el acto también participó la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, quien destacó las intervenciones gubernamentales en distintos puntos de la provincia.

La inauguración se produce mientras el proyecto registra una ejecución financiera de aproximadamente 35 % de su presupuesto total, según los datos ofrecidos por el ministro. El MIVHED no detalló durante la actividad el calendario previsto para completar las obras restantes.

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