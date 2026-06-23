La Embajada del Reino de los Países Bajos, en coordinación con la Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), anunció la celebración de la cuarta edición de la Bicicletada Naranja, una iniciativa que busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

La actividad se realizará el domingo 28 de junio de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, teniendo como punto de encuentro el Malecón de la avenida España, frente al supermercado Olé, en Santo Domingo Este.

Se espera la participación de alrededor de 400 ciclistas en una jornada orientada a promover la movilidad urbana sostenible, la práctica de actividad física y la construcción de ciudades más saludables y amigables con el medio ambiente.

La Bicicletada Naranja forma parte de los esfuerzos de la Embajada del Reino de los Países Bajos para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de movilidad sostenible.

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Los Países Bajos son reconocidos por su modelo de transporte ciclista, caracterizado por la amplia infraestructura destinada a este medio y por la integración de la bicicleta en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

El embajador del Reino de los Países Bajos en República Dominicana, Frank Keurhorst, destacó que la iniciativa procura demostrar el potencial de la bicicleta más allá del ámbito recreativo.

"Esta iniciativa busca demostrar que la bicicleta puede ser mucho más que una herramienta recreativa. Es una forma de transporte que contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la convivencia en nuestras comunidades", expresó el diplomático.

Las instituciones aliadas resaltaron, además, la necesidad de impulsar alternativas de movilidad que permitan descongestionar las ciudades, reforzar la seguridad vial y promover hábitos saludables entre la ciudadanía.

A tomar en cuenta para asistir al evento

Fecha: domingo 28 de junio de 2026.

domingo 28 de junio de 2026. Horario: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar de salida: Malecón de la avenida España , frente al supermercado Olé, Santo Domingo Este.

Malecón de la avenida , frente al supermercado Olé, Santo Domingo Este. Participantes esperados: unas 400 personas.

unas 400 personas. Costo: participación gratuita.

participación gratuita. Requisito: inscripción previa a través de las plataformas digitales de @paisesbajosenrd .

inscripción previa a través de las plataformas digitales de . Recomendaciones: asistir con bicicleta en buen estado, casco protector y termo de agua.

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