Autoridades de tránsito, de migración y la DNCD realizaron este viernes un operativo de fiscalización de motoristas que resultó en la colocación de multas a 60 conductores, la retención de 46 motocicletas y el arresto de 14 ciudadanos haitianos que permanecían en el país de manera irregular.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Migración y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ejecutó el "amplio operativo" de fiscalización y regulación de paradas de motocicletas, considerado el "más importante" realizado hasta la fecha en el Gran Santo Domingo.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, expresó que "el transporte en motocicletas debe operar dentro del marco de la ley y con garantías para la seguridad ciudadana y este operativo conjunto marca un antes y un después en el ordenamiento de las paradas de motocicletas, porque estamos verificando cumplimiento, legalidad y condiciones operativas para proteger tanto a conductores como a usuarios".

El operativo se llevó a cabo en puntos estratégicos comprendidos desde el corredor Independencia hasta el 12 de Haina, así como en el corredor Churchill, iniciando en la avenida John F. Kennedy hasta el entorno del Centro de los Héroes, puntualizó el Intrant en una nota.

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Como parte de la jornada, el Intrant realiza la validación de las licencias de operación de las paradas de motocicletas y verifica el cumplimiento de los permisos correspondientes, incluyendo el uso de suelo otorgado por los ayuntamientos, conforme a lo establecido en la Ley 63-17.

Asimismo, la Dirección General de Migración participa en el operativo para verificar el estatus migratorio de personas extranjeras y detectar posibles casos de indocumentación, mientras que la DNCD realiza inspecciones preventivas para garantizar que no existan sustancias controladas vinculadas a estas operaciones.

De igual manera, la Policía Nacional mantiene el control del orden y la seguridad durante las intervenciones, y la Digesett verifica que conductores y motocicletas cuenten con seguro al día, licencias de conducir vigentes, cascos y otros documentos requeridos para transitar.

Las autoridades explicaron que, en aquellos casos donde una parada de motocicletas obstaculice el tránsito o represente una afectación a la movilidad, se procederá a su reubicación de manera coordinada entre el Intrant y los gobiernos locales correspondientes.