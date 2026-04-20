¿Balaguer como Padre del Medio Ambiente? Lo que opinan los dominicanos sobre el proyecto

Una encuesta publicada por Acento.com.do preguntó a sus lectores si están de acuerdo con designar al expresidente Joaquín Balaguer como Padre del Medio Ambiente de República Dominicana. El resultado fue contundente en el portal: más de la mitad dijo que sí. Pero cuando la misma pregunta circuló en la red social X, la respuesta fue la contraria. Dos audiencias, dos veredictos distintos sobre una figura que, décadas después de su muerte, sigue generando debate.

¿Por qué se habla de Balaguer como Padre del Medio Ambiente en República Dominicana?

La propuesta no es nueva, pero volvió a encender el debate público en abril de 2026. El Ministerio de Medio Ambiente impulsó la iniciativa de designar oficialmente al expresidente Joaquín Balaguer (1906-2002) como Padre del Medio Ambiente de la República Dominicana, en reconocimiento a su legado en la creación de parques nacionales, áreas protegidas y espacios verdes urbanos durante sus distintos períodos de gobierno.

Resultados de la encuesta: mayoría a favor, pero la calle está dividida

La encuesta publicada en el portal de Acento arrojó un resultado claro: el 55.64 % de los participantes respondió que sí está de acuerdo con la designación, frente a un 40.23 % que se opuso.

Sin embargo, el panorama cambió en la red social X, donde la balanza se inclinó en sentido contrario: el 57.5 % votó en contra y solo el 42.5 % respaldó la propuesta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Plataforma Sí No Portal Acento 55.64% 40.23% Red social X 42.5% 57.5%

El legado ambiental de Balaguer: ¿Qué hizo realmente?

Más allá del debate político, los datos históricos respaldan una parte importante del argumento a favor. Durante sus gobiernos, Balaguer impulsó medidas que transformaron la geografía ambiental del país:

Cerró los aserraderos en la Cordillera Central en 1967, frenando la deforestación masiva.

Creó la mayoría de las áreas protegidas y parques nacionales de República Dominicana.

Impulsó los principales pulmones verdes de Santo Domingo: el Jardín Botánico Nacional, el Parque Mirador Sur, el Parque Mirador Norte, el Parque Mirador del Este, el Zoológico Nacional y el Acuario Nacional.

Desarrolló la Plaza de la Cultura y el Centro Olímpico, espacios que hoy forman parte del tejido verde de la capital.

"Balaguer cerró los aserraderos en la Cordillera Central y creó la mayoría de áreas protegidas en la República Dominicana. En la parte ambiental hizo más que todos", escribió un lector en Facebook.

Las voces críticas: "Esto debe ser para un ambientalista, no para un político"

No todos comparten el entusiasmo. En Instagram, varios comentarios cuestionaron los criterios de la designación y el momento en que se plantea.

"No, eso debe ser para un verdadero ambientalista, certificado a nivel nacional e internacional, no para un político", señaló una usuaria, resumiendo el argumento de quienes consideran que el título debería reservarse para figuras técnicas del sector.

Otra crítica apuntó directamente al Ministerio: "Como no trabajan en ese ministerio quieren llamar la atención con eso. Pónganse a trabajar y a evitar que sigan sacando arena de los ríos y a forestar todas las orillas. Dejen de joder con poner o quitar nombres que en nada beneficia a esta sociedad".

El debate en redes: entre el reconocimiento histórico y las sombras del pasado

En Facebook, la conversación fue más matizada. Varios usuarios reconocieron el legado ambiental de Balaguer sin ignorar las contradicciones de su figura política.

"A pesar de algunas facetas oscuras de los 12 años, Balaguer tiene méritos en la protección del ambiente, creó parques nacionales y áreas protegidas, cerró los aserraderos de madera. Creo que lo merece", escribió un comentarista.

Otro fue más contundente: "Balaguer fue padre de muchas cosas en la República Dominicana: padre de la nueva democracia, padre de la soberanía, padre de la cultura, padre del gobierno austero. La historia absolvió a Balaguer de las sombras de sus gobiernos".

También hubo quienes aprovecharon la discusión para plantear una agenda más amplia: "No solo designarlo, sino hacer un proyecto a nivel de Estado tendente a que la sociedad se empodere de manera activa en los procesos medioambientales, coordinando con escuelas y universidades, exigiendo a los estudiantes sembrar árboles para graduarse".

¿Qué sigue con la propuesta?

La iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente aún no tiene fecha definida para su formalización. Lo que sí quedó claro con esta consulta es que el legado ambiental de Balaguer —independientemente de la designación oficial— ya forma parte de la memoria colectiva dominicana.

La pregunta que divide no es si hizo o no hizo, sino si un título institucional es la forma correcta de reconocerlo, y si ese reconocimiento debe separarse del resto de su historia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más