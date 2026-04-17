El diputado Juan José Rojas, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometió un proyecto de ley que busca declarar al expresidente Joaquín Balaguer como “Padre del Medio Ambiente de la República Dominicana”.

La propuesta, depositada ante la Cámara de Diputados, se fundamenta en el legado del exmandatario en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente por sus políticas de reforestación, protección de áreas verdes y restricciones a la tala de árboles durante sus gobiernos.

De acuerdo con el proyecto, el reconocimiento no se limitaría a un título honorífico. La iniciativa contempla la implementación de programas educativos para difundir su pensamiento ambiental, la realización de actividades conmemorativas, la designación de un área protegida con su nombre y la construcción de un monumento en su honor.

El legislador sostiene que Balaguer fue un pionero en la defensa del medio ambiente en el país, en una época en la que la protección ecológica no ocupaba un lugar prioritario en la agenda pública.

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También establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con otras instituciones del Estado, desarrolle programas educativos y actividades conmemorativas para difundir entre las nuevas generaciones los aportes ambientales del exmandatario.

La pieza legislativa deberá ser conocida en comisión antes de pasar a debate en el pleno de la Cámara de Diputados, en un contexto donde el tema ya empieza a provocar discusión tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más