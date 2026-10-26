Un asalto a mano armada afectó la tarde del domingo 25 de octubre a varios clientes de El Atelier de Nico, una cafetería ubicada en el sector Naco, en el Distrito Nacional, que promueve la formación y la inclusión laboral de personas con discapacidad en la República Dominicana.

El establecimiento, situado en la avenida Roberto Pastoriza, informó que ninguna persona sufrió lesiones durante el incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando dos individuos llegaron al negocio y despojaron de sus pertenencias a varios clientes que se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares, uno de los sospechosos llevaba un casco de motocicleta, mientras que el otro tenía el rostro descubierto. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el asalto.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la administración confirmó lo ocurrido y procuró transmitir tranquilidad a los familiares, colaboradores y clientes.

“Afortunadamente, nadie sufrió daños físicos y nuestros chicos se encuentran bien”, expresó el establecimiento.

Un negocio dedicado a la inclusión laboral

El Atelier de Nico no es solamente una cafetería. Se trata de un proyecto creado por Thomas Sartori, inspirado en su hijo Nico, con el propósito de ofrecer oportunidades de formación y empleo a personas con discapacidad.

El establecimiento está vinculado a la Fundación Futurum Educandi, una organización que desarrolla programas de capacitación para facilitar la incorporación de personas con discapacidad al sector hotelero y gastronómico del país.

Presentada oficialmente en febrero de 2025, la fundación inició su programa de formación con 20 jóvenes, preparados inicialmente para desempeñarse como camareros, bartenders y anfitriones.

Su modelo educativo contempla 12 meses de preparación, distribuidos entre formación especializada, pasantías remuneradas y acompañamiento durante el proceso de inserción laboral.

En ese contexto, El Atelier de Nico constituye uno de los espacios donde los participantes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos y desenvolverse en un entorno de trabajo real.

La iniciativa surgió de la experiencia personal de Sartori, quien encontró en su hijo la motivación para impulsar un proyecto que permitiera a otras personas con discapacidad acceder a oportunidades laborales en la industria de la hospitalidad.

La propuesta también cuenta con Hospitality Lab, un centro especializado en capacitación, y Skylab, un espacio para eventos cuyos ingresos se destinan a respaldar las actividades de la fundación.

En su mensaje, los responsables de la cafetería también reflexionaron sobre los prejuicios que todavía enfrentan las personas con discapacidad y reiteraron su compromiso con la inclusión laboral.

“Porque la discapacidad no define el valor de una persona. Sus acciones, sus valores y su humanidad dicen mucho más de quién es”, expresaron.

La administración agradeció las muestras de solidaridad recibidas luego de que las imágenes del asalto comenzaran a circular en las redes sociales.

“Seguimos adelante, convencidos de que la inclusión también significa aprender a enfrentar los desafíos de la vida, sin importar nuestra condición”, manifestó.

El establecimiento reafirmó así su intención de continuar con sus actividades y mantener las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece a personas con discapacidad.

¿Cómo apoyar a El Atelier de Nico?

Una manera concreta de respaldar al establecimiento después de lo sucedido es visitarlo, consumir sus productos y recomendarlo a familiares y amigos.

El Atelier de Nico está ubicado en Plaza URI, en la avenida Roberto Pastoriza número 313, en el sector Naco, Distrito Nacional.

Su oferta incluye café, repostería artesanal, sándwiches y otras opciones gastronómicas, en un ambiente concebido para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a personas con discapacidad.

Cada visita representa también una oportunidad para conocer una propuesta que combina gastronomía, capacitación y empleo inclusivo.

Otra forma de contribuir es dar a conocer el proyecto y las actividades de la Fundación Futurum Educandi, que dispone de mecanismos de colaboración y donaciones para financiar sus programas formativos.

Más allá del incidente, la iniciativa busca demostrar que las personas con discapacidad pueden desarrollar sus capacidades, integrarse al mercado laboral y aportar activamente a la sociedad cuando cuentan con oportunidades y espacios adecuados.

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