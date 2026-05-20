La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este viernes 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra los imputados en un presunto fraude millonario, de RD$200 millones, cometido en perjuicio de una entidad financiera del país.

La jueza Fátima Veloz, a cargo del caso, dispuso la fusión de los expedientes relacionados con el proceso a fin de que todos los involucrados sean conocidos de manera conjunta en una sola audiencia, lo que motivó el aplazamiento.

Un caso que crece: ya son diez los imputados

La directora nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Lewina Tavárez, confirmó que actualmente nueve imputados forman parte del expediente unificado y que durante la audiencia del viernes solicitarán la incorporación de un décimo acusado.

Tavárez indicó que el órgano acusador cuenta con "elementos sólidos" y que la investigación se originó a partir de pesquisas internas realizadas por la propia entidad financiera afectada, las cuales fueron luego complementadas con la recolección de pruebas por parte del Ministerio Público.

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Durante la audiencia, el MP sustentará la existencia de peligro de fuga, la gravedad de los hechos investigados y la posible pena a imponer, argumentos con los que buscará que se dicte prisión preventiva contra los encartados.

Los imputados

Entre los acusados figuran Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte y Juan Antonio Ureña.

A estos se suma Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad financiera afectada y señalado por otros medios como el presunto cabecilla de la red. Cepeda Núñez fue sometido a la justicia el pasado lunes 19 de mayo, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades bajo la orden judicial No. 0194-MARZO-2026.

Las defensas piden medidas alternativas

El abogado Saúl Corales, defensor de uno de los imputados, explicó que el aplazamiento obedeció a la unificación de los procesos. Sostuvo que su representado cuenta con arraigo familiar, social y económico, además de carecer de antecedentes penales, factores que, a su juicio, justifican una medida distinta a la prisión preventiva.

"Es una persona de trabajo, con empleo lícito, dirección conocida y sin antecedentes penales, por lo que no tiene intención de evadir el proceso", afirmó el jurista.

Por su parte, el abogado Benito Medina señaló que el aplazamiento fue solicitado por el propio Ministerio Público para integrar al expediente a otros implicados detenidos recientemente. "Lo que vamos a demostrar ante el tribunal es que mi representado no tuvo participación alguna en los hechos que se le atribuyen", expresó.

Historial de aplazamientos

Esta no es la primera vez que la audiencia es postergada. El pasado lunes ya había sido aplazada para permitir que las defensas prepararan sus argumentos, y previamente el 15 de mayo fue suspendida luego de que los abogados solicitaran más tiempo para estudiar el expediente y estructurar su estrategia jurídica.

El próximo viernes se espera que el caso sea conocido de manera integral, con todos los imputados presentes ante el tribunal.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más