El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Emmanuel López, aplazó nuevamente el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro ciudadanos colombianos acusados de su presunta vinculación con varios robos a mano armada en distintos sectores de la capital.

La audiencia fue reenviada para el próximo viernes, a fin de garantizar la presencia de un traductor para una de las víctimas, identificada como Félix Oduro, quien no habla español y necesita asistencia para participar en el proceso judicial.

Los imputados fueron identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

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Al salir del tribunal, el abogado Luis López, representante de Salamanca Cruz, aseguró que su defendido no tiene vinculación con los hechos que se le atribuyen y dijo que presentará sus argumentos ante el tribunal.

El jurista evitó ofrecer mayores detalles a los medios de comunicación y manifestó que el caso será discutido en el escenario judicial correspondiente.

La semana pasada, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción también fue aplazado para permitir que la defensa de los imputados preparara sus presupuestos.

Los hechos investigados

De acuerdo con las investigaciones, los cuatro extranjeros estarían vinculados con varios hechos delictivos, entre ellos un intento de asalto contra un ciudadano en el sector Piantini, a quien presuntamente intentaron despojar de una cadena y un reloj Rolex.

El arresto fue realizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, con el acompañamiento del Ministerio Público, luego de varias denuncias relacionadas con esos hechos.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas, recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Las investigaciones se iniciaron a partir de distintas denuncias, incluida la de un ciudadano que reportó haber sido despojado de un reloj Rolex con bisel negro y correa Oysterflex.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más