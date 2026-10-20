Frente a rumores de un presunto pacto para favorecer a un candidato específico vinculado al presidente de la República en la selección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León Reyes, instó a evitar especulaciones y a concentrarse en la evaluación objetiva de los méritos.

Al ser abordado sobre si la elección de una persona allegada al Presidente de la República pondría en duda la independencia del Poder Judicial, De León Reyes fue enfático al señalar que el proceso constitucional contemplaba etapas formales para presentar objeciones, las cuales concluyeron sin reclamos.

"Fíjense, no podemos pensar en conjeturas. Tenemos que pensar en que, en caso de que existieran, esos vínculos pudieron ser objeto de impugnaciones por parte de estos candidatos a los que se refieren algunos. Y esa etapa pasó. No hubo impugnaciones", sostuvo el presidente del gremio empresarial.

El titular de ANJE recordó además que el marco legal del país habilita la entrada de profesionales fuera del ámbito judicial, siempre que cuenten con las credenciales necesarias.

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"La Constitución de la República reconoce que una cuarta parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia puede ser seleccionada de personas que no formen parte de la carrera. Lo importante acá es que cualquier persona que ingrese tenga los méritos de experiencia y créditos profesionales suficientes para que sea legítima la decisión y se vea fortalecida la Suprema Corte de Justicia", explicó De León Reyes.

Asimismo, resaltó la calidad de las postulaciones registradas en el Consejo Nacional de la Magistratura y reiteró el llamado a sostener un proceso transparente sustentado en la meritocracia:

"Las personas que han participado elevaron sus perfiles, sus currículos y están todos a la vista de la ciudadanía (…) y pensamos que hay muy buenos candidatos tanto dentro del sistema de carrera como fuera. Confiamos en que el Poder Judicial salga fortalecido en este proceso de evaluación. Desde antes hemos abogado por que se apliquen los criterios de meritocracia y que se haga un proceso objetivo y transparente”, dijo el presidente de ANJE.

"Que sea juez de carrera"

Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana.

A diferencia de la postura presentada por el presidente de ANJE, Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana, declaró que abogan por un juez de oficio para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

“Pedimos que sea juez de carrera, porque si la mayoría es parte de la Suprema, ¿por qué no pueden optar por uno de ellos? Además, es más fácil evaluar a un juez que a un abogado en ejercicio, porque al abogado lo califican sus clientes, pero al juez su carrera en la evaluación anual; queremos que ningún favor empañe la elección del presidente judicial”, determinó.