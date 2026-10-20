Los resultados de un sondeo del periódico digital de Acento sobre si la evaluación docente refleja la calidad de la educación dominicana muestran diferencias en la percepción de los usuarios, según la plataforma en la que participaron.

Los usuarios en el  portal, el 70.42 % respondió que sí considera que los resultados de la evaluación docente reflejan la calidad de la educación dominicana, frente a un 23.94 % que respondió negativamente.

Lectores del portal de Acento respaldan la evaluación docente; los de Instagram, no

En la red social X, el 60 % de los participantes consideró que sí, mientras que el 40 % respondió que no.

Lectores del portal de Acento respaldan la evaluación docente; los de Instagram, no

Sin embargo, en Instagram se registró una tendencia diferente: el 83 % de los participantes manifestó que los resultados no reflejan la calidad de la educación dominicana, frente a un 17 % que respondió afirmativamente.

Lectores del portal de Acento respaldan la evaluación docente; los de Instagram, no

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