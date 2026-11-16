La emigración juvenil y la necesidad de adaptar la formación académica a las demandas del mercado laboral figuran entre los desafíos que debe atender República Dominicana para aprovechar el talento de sus nuevas generaciones.

Juan Guerrero, subdirector técnico e institucional de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), advirtió sobre los niveles de emigración juvenil del país y sostuvo que es necesario impulsar políticas y estrategias que permitan retener ese talento y vincularlo con las empresas dominicanas.

Guerrero señaló que República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayores niveles de emigración juvenil, una situación que, según indicó, representa un motivo de preocupación para el sector empresarial.

El representante de ANJE vinculó esta realidad con los resultados del estudio El Mutante Joven Dominicano, que también aborda las condiciones y expectativas de la juventud en el país.

Ante este panorama, planteó la necesidad de revisar cómo se está construyendo el desarrollo nacional y crear condiciones para que los jóvenes encuentren oportunidades que les permitan permanecer en República Dominicana y aportar sus capacidades al crecimiento de las empresas.

"Tenemos que revisar cómo se está construyendo ese desarrollo en el país y evidentemente garantizar que nuestros jóvenes se queden en la República Dominicana y que ese talento se pueda llevar a las empresas de nuestro país", expresó.

Formación conectada con las necesidades empresariales

Guerrero también consideró necesario mejorar la formación académica y técnica, de manera que responda con mayor rapidez a las necesidades del sector productivo.

A su juicio, la enseñanza debe alcanzar un nivel de especialización que permita responder al ritmo de la demanda empresarial y a las competencias que necesitan los jóvenes que emprenden y dirigen negocios.

«La enseñanza pueda ser un poco más experta y que pueda ir al ritmo de la velocidad de nuestra demanda, de lo que nosotros como empresarios, jóvenes empresarios, necesitamos», manifestó.

El subdirector técnico e institucional de ANJE incluyó entre las recomendaciones el reconocimiento y apoyo a los artistas jóvenes, junto con la necesidad de articular estrategias para evitar que el talento formado en el país tenga que emigrar en busca de oportunidades.

Sus planteamientos apuntan a dos desafíos relacionados: fortalecer la preparación de las nuevas generaciones y crear condiciones para que sus conocimientos, capacidades y creatividad puedan desarrollarse dentro de la economía dominicana.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más