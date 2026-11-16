El Segundo Tribunal Colegiado fijó para el próximo 23 de noviembre la continuación de la audiencia del juicio de fondo seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros 14 imputados por presuntos actos de corrupción administrativa.

La decisión se produce mientras la Corte de Apelación tiene pendiente conocer la recusación presentada contra las tres juezas que llevan el expediente, situación que ha retrasado el avance del proceso judicial.

El pasado 4 de noviembre, cinco abogados que representan a dos de los imputados recusaron a las magistradas Yissel Soto, presidenta del tribunal; Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López.

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La recusación se produjo luego de que las juezas rechazaran ampliar el plazo para presentar recursos de oposición contra la decisión de diferir el fallo sobre 21 incidentes planteados por las defensas.

No es la primera vez que una recusación afecta el desarrollo de este juicio.

En enero de 2025 fue recusado el Cuarto Tribunal Colegiado, cuyos integrantes fueron señalados por los abogados de los imputados de supuesta parcialidad e incluso de prevaricación. Posteriormente, los magistrados fueron apartados del expediente.

Por su parte, las actuales juezas rechazaron la recusación y consideraron que han garantizado el debido proceso durante el conocimiento del caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más