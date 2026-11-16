El uso de la inteligencia artificial (IA) entre los estudiantes dominicanos comienza a plantear nuevos desafíos para el sistema educativo: aunque estas herramientas se están incorporando a sus actividades académicas, no siempre contribuyen a desarrollar sus capacidades de razonamiento y pensamiento crítico.

Selma Polanco, del área de Investigación y Políticas Públicas, explicó que los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para investigar temas nuevos, resumir textos que deben leer y redactar trabajos escritos. Sin embargo, advirtió que una parte de ese uso responde a la búsqueda de respuestas que sustituyan el esfuerzo de pensar y elaborar sus propias ideas.

"Lo bueno es que la están utilizando. Lo malo es que no necesariamente nos está ayudando a pensar mejor, porque estamos utilizando la inteligencia artificial como recurso para sustituir lo que tenemos que pensar", señaló.

La especialista consideró que esta situación representa un reto para el sistema educativo, que debe preparar a los estudiantes para aprovechar las posibilidades de estas tecnologías sin convertirlas en sustitutas de sus capacidades intelectuales.

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En ese sentido, sostuvo que la respuesta no debe ser prohibir la inteligencia artificial ni los teléfonos celulares, sino enseñar a los alumnos a utilizar estas herramientas de manera adecuada.

El objetivo, explicó, es que puedan recurrir a la tecnología para pensar mejor, desarrollar una actitud más crítica frente a la información que reciben y realizar sus tareas con mayor eficiencia.

"El reto es poder enseñar al estudiantado a utilizar esa tecnología para pensar mejor, para ser más críticos, para no tomar todo lo que dice ahí y poder ser más eficientes", afirmó.

Polanco también destacó que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la eficiencia en el aprendizaje, siempre que se utilice correctamente y no como un mecanismo para evitar los procesos de lectura, comprensión y elaboración de ideas.

«Esta tecnología nos hace más eficientes siempre y cuando la utilicemos correctamente», puntualizó.

Las dificultades de aprendizaje siguen presentes

Durante su intervención, Polanco también se refirió a los resultados de aprendizaje de los estudiantes dominicanos y mencionó las dificultades que persisten en lectura y matemática.

Indicó que una proporción de los alumnos apenas alcanza un nivel mínimo de lectura y que los resultados en matemática son todavía más bajos, en contraste con países de mayor desarrollo, donde, según explicó, los indicadores superan el 60 % de la población estudiantil.

La especialista vinculó la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial con la necesidad de mejorar los aprendizajes y las capacidades de los estudiantes, de manera que la incorporación de nuevas tecnologías no se limite a facilitar la realización de tareas, sino que contribuya a fortalecer sus competencias.

El desafío, por tanto, no está únicamente en permitir o restringir el acceso a estas herramientas, sino en desarrollar las habilidades necesarias para utilizarlas con criterio, verificar sus respuestas y aprovecharlas como apoyo para el aprendizaje.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más