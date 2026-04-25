Alcalde de Azua rinde cuentas y plantea solución vial ante accidentes en la región sur

La Alcaldía del municipio de Azua de Compostela realizó este viernes el acto de rendición de cuentas correspondiente al período 2025-2026, en el que el alcalde Rafael Hidalgo presentó los avances de su gestión y propuso una solución vial ante el aumento de accidentes en la región sur.

La actividad, celebrada en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento, incluyó además la elección del Bufete Directivo de la Sala Capitular, en cumplimiento de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. El acto estuvo encabezado por el alcalde junto al Consejo de Regidores y autoridades locales.

Durante su intervención, Hidalgo destacó que uno de los pilares de su gestión ha sido la toma de decisiones basada en la participación ciudadana, mediante el presupuesto participativo, lo que ha permitido ejecutar obras alineadas a las necesidades de la población.

Entre las principales iniciativas, mencionó la construcción del parque infantil del sector La Bombita, una obra esperada por más de 20 años, así como la plaza Monumento al Héroe de la Batalla de Azua del 19 de marzo de 1844, en honor al general Nicolás Mañón.

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En materia de servicios, informó sobre la adquisición de tres camiones compactadores para la recolección de residuos sólidos, con fondos de la Presidencia de la República, y el avance de más de un 70 % en la construcción del multiuso de la cancha de la Colonia Española.

También valoró como un hito el anuncio del Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), sobre la licitación para el desarrollo de infraestructura en Playa Monte Río, proyecto que busca dinamizar la economía local y generar empleos.

En otro orden, el alcalde planteó la necesidad de construir un elevado o distribuidor vial en el kilómetro 15 de Azua, señalando que el aumento del flujo vehicular, impulsado por inversiones en zonas como Pedernales, Cabo Rojo, Barahona y San Rafael, ha generado congestionamientos y riesgos para conductores y peatones.

“Este crecimiento, impulsado por la visión del presidente Luis Abinader, ha convertido lo que antes se denominaba el ‘Sur profundo’ en un verdadero ‘Sur fecundo’”, expresó.

Indicó que esta infraestructura permitiría reducir accidentes, mejorar la conexión interprovincial y fortalecer el comercio en la región.

El alcalde reafirmó el respaldo de la Alcaldía de Azua a la gestión del presidente Abinader, destacando las inversiones que han dinamizado la economía del sur del país.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto del Consejo de Regidores y del equipo municipal, señalando que los resultados alcanzados responden a una gestión basada en la colaboración y el compromiso.

“Contamos con un equipo formidable que ha trabajado en armonía, poniendo siempre en el centro el bienestar de nuestra gente”, concluyó.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más