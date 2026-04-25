Camiones antimotines del Ejército fueron desplegados este fin de semana en San Francisco de Macorís, en medio del llamado a huelga convocado para este lunes por organizaciones populares de la provincia Duarte.

El despliegue se produce en un contexto de creciente tensión en la llamada ciudad del Jaya, donde distintos grupos mantienen la convocatoria a un paro de 24 horas, en reclamo de respuestas del Gobierno a diversas demandas comunitarias.

La protesta forma parte de una jornada nacional denominada “Día nacional de la rebeldía”, en la que al menos 22 organizaciones cívicas han convocado paros simultáneos en diferentes puntos del país.

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En los días previos, la situación se ha ido intensificando. El pasado domingo, la Policía Nacional impidió una marcha motorizada del Colectivo de Organizaciones Populares, y posteriormente se reportó la retención de varias motocicletas durante el operativo.

José Mercado, integrante del colectivo, calificó la retención como “injustificada” y reiteró que la huelga se mantiene en pie.

Por su parte, la gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés, insistió en el diálogo como vía de solución, aunque reconoció que hasta el momento no se ha logrado un acuerdo con los convocantes. La funcionaria también señaló que no es posible atender todas las demandas en el plazo establecido.

El despliegue militar anticipa una jornada de alta tensión para este lunes, cuando se pondrá a prueba tanto la capacidad de movilización de las organizaciones populares como la respuesta de las autoridades ante la protesta.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más