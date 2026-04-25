El presidente Luis Abinader visitó este sábado la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se celebra en el Gran Teatro del Cibao y sus jardines, en Santiago, en el marco de una agenda cultural que reúne a las 14 provincias de la región Norte del país.

El mandatario recorrió los distintos pabellones del evento, que este año está dedicado a la figura de Ulises Francisco Espaillat, en conmemoración del 150 aniversario del inicio de su gobierno. La feria, inaugurada el pasado 20 de abril por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se extiende hasta este domingo 26 de abril.

La presencia del presidente Abinader subraya el compromiso del Gobierno con la promoción de la lectura, la identidad cultural y el desarrollo educativo de la región Cibao, en un evento que ha convocado a cientos de estudiantes, escritores y ciudadanos de toda la zona norte del país.

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Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más