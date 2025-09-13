Uno de los despidos más comentados es el del analista político Matthew Dowd, quien fue desvinculado de la cadena MSNBC después de que él sugiriera que el asesinato de Kirk fue motivado por su discurso polarizador.
"Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio", declaró en televisión.
Otro caso destacado es el de un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, agencia encargada de proteger al presidente, quien fue cesado después de expresar en redes sociales que Kirk "esparció odio y racismo" en su programa y que "el karma es inevitable".
Despidos en la NFL, en la aerolínea Delta
También los Carolina Panters, equipo de la NFL, o la aerolínea Delta anunciaron el cese de trabajadores por comentarios en redes sociales sobre la muerte de Kirk.
Un maestro de un instituto del condado de Clay, en Florida, fue suspendido del empleo tras haber aludido en redes a unas palabras expresadas por Kirk en 2023 en las que este decía que tener "algunas muertes de fuego cada año" es un precio que "vale la pena" pagar para mantener el derecho a portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.
"37 años en la educación pública, estoy dispuesto a recibir una bala por mis hijos. No, no lloro (la muerte de Kirk), él eligió sacrificarse por los derechos que deben protegerse. El karma es una mierda", escribió el maestro despedido.
Según la prensa local, una bombera de Nueva Orleans está siendo investigada después de publicar en redes, y luego eliminar, un comentario en el que calificaba la bala que quitó la vida al activista conservador como "un regalo de Dios".
La cadena CNN informó que DC Comics canceló la serie de cómics recién lanzada 'Red Hood' después de que la autora, Gretchen Felker-Martin, expresara tras el disparo a Kirk: 'Espero que la bala esté bien'.
Retiro o revocación de visas de extranjeros
Además de estos despidos, el Departamento de Estado ha advertido de que retirará o revocará las visas de extranjeros que glorifiquen o se burlen en redes sociales del asesinato de Kirk.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, solicitó a través de la red social X la colaboración de sus seguidores para que le compartan mensajes de extranjeros que se burlen de Kirk, con el objetivo de considerar la revocación de sus visados.
Charlie Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente, Donald Trump, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley frente a miles de jóvenes.
El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.
Trump aplaude "el gran trabajo" del jefe del FBI ante críticas por el caso de Charlie Kirk
El presidente Donald Trump aplaudió este sábado "el gran trabajo" del director del FBI, Kash Patel, quien afronta críticas de comentaristas de derecha y demócratas por la investigación del asesinato esta semana del comentarista conservador Charlie Kirk, aliado del mandatario.
"Estoy muy orgulloso del FBI. Kash, y todos los demás, han hecho un gran trabajo", declaró Trump a Fox News.
El pronunciamiento del mandatario ocurre en medio de los cuestionamientos por el manejo del caso de Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado de Trump asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.
Las autoridades anunciaron dos días después del asesinato, el viernes, el arresto del presunto tirador, Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano, pero la detención ocurrió porque su padre lo entregó.
Comentaristas de derecha criticaron la tardanza del proceso, además de señalar que Patel había anunciado el miércoles la detención de un sospechoso, a quien después liberaron porque no era el responsable.
"El sospechoso aún está suelto. Irreal. Atrápenlo", escribió entonces Laura Ingraham, presentadora de Fox News y una de las voces conservadoras más conocidas.
Steve Bannon, exasesor de Trump, expresó en su programa que él no estaba "viendo un gran trabajo de aplicación de la ley" y cuestionó por qué Patel se desplazó a Utah.
Los demócratas también reavivaron sus críticas hacia Patel, uno de los nombramientos más polémicos de Trump por su experiencia para asumir el cargo y sus declaraciones previas, en las que acusaba al propio FBI de formar parte del llamado 'Deep State' (Estado profundo).
Patel tendrá audiencias el martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes, en las que legisladores lo cuestionarán por su manejo de este caso y el de Jeffrey Epstein, el magnate acusado de explotación sexual de menores de edad que murió en 2019 y cuya polémica se ha intensificado en la Administración de Trump.
Los legisladores de oposición también lo acusan de mermar la capacidad del FBI, con sus despidos y el trato del personal, pues la jefa de la oficina en Salt Lake City, en Utah, dejó el puesto semanas antes del asesinato de Kirk.
"Un idiota está a cargo. Por suerte, la familia del sospechoso lo entregó", escribió en X el senador demócrata Sheldon Whitehouse tras el arresto de Robinson.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que afrontará Robinson, aunque especialistas esperan que lo imputen por asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con la pena de muerte en ese estado.
Compartir esta nota