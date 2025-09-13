Con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad y garantizar una seguridad ciudadana más cercana, el Gobierno entregó una estación de Policía en la comunidad de La Guazuma, municipio de Peralvillo. El acto fue encabezado por el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel De la Cruz.

Esta nueva estación sustituye un antiguo destacamento en condiciones precarias, donde no era posible brindar un trato digno a la ciudadanía. El nuevo modelo prioriza la atención y orientación al público, la recepción de denuncias y la respuesta oportuna, con espacios organizados para fortalecer la confianza comunitaria.

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial ha construido estaciones policiales en todo el país y continúa ampliando este modelo, reafirmando una gestión enfocada en proteger y servir.

El acto contó con la presencia del subdirector de la Policía Nacional y director de Transformación Policial, general Juan Hilario Guzmán Badía; la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Gomera; así como autoridades locales y líderes comunitarios.

Con esta entrega, el Gobierno dominicano ratifica el compromiso del presidente Luis Abinader con una seguridad ciudadana más digna, humana y efectiva.

