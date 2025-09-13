El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, entregaron este sábado a la Procuraduría General de la República un informe que contiene "graves hallazgos" de irregularidades detectadas en la instancia estatal de seguros.

El Gobierno, a través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), emitió un documento donde se informa de la acción.

Los funcionarios entregaron el informe a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por instrucciones del presidente Luis Abinader, para que se proceda por los "mecanismos correspondientes".

"Esta acción reafirma el compromiso del presidente Abinader con la transparenciam el fortalecimiento institucional y su política firme de cero tolerancia con la corrupción", agregó el documento oficial.

El lunes pasado, Abinader dijo que fue el propio Gobierno el que solicitó en noviembre de 2024 al Ministerio Público investigar presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y advirtió que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente del área de salud, debería enfrentar "consecuencias drásticas" ante la Justicia.

"En la parte de Senasa, fue el Gobierno el que depositó, con autorización nuestra, en noviembre de 2024, para que se investigara. La investigación que hay ahora, sin ningún reportaje previo, fue iniciativa nuestra", enfatizó el mandatario durante su acostumbrado encuentro con los medios los lunes en el Palacio Nacional.

Sectores de la oposición y de la sociedad civil han denunciado que se han producido supuestas irregularidades administrativas en Senasa que alcanzan los centenares de miles de pesos.