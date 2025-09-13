Gabinete de Transporte informa restricción de giros a la izquierda en la Núñez de Cáceres con Kennedy

El Gabinete de Transporte, informó que este domingo continuará la Fase IV de la restricción de giros a la izquierda, como parte del Plan Integral de Gestión de Tráfico “RD se mueve”, iniciativa que procura mejorar la movilidad urbana en el Distrito Nacional.

La medida, que ya ha sido aplicada en 14 intersecciones de la capital, seguirá impactando en los corredores de la avenida John F. Kennedy y la avenida 27 de Febrero como ejes principales.

En esta etapa se intervendrá la intersección avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, reduciendo de cuatro a tres las fases del semáforo mediante la eliminación de los giros Este-Sur y Oeste-Norte.

Para los conductores que acostumbran girar desde el Este hacia el Sur, la ruta alterna será tomar la calle 1ra a la derecha, luego doblar a la izquierda en la calle Central y continuar por la calle Gardenia hasta incorporarse nuevamente hacia el sur para cruzar la Kennedy.

Mientras que quienes se desplazan desde el Oeste hacia el Norte deberán continuar directo hasta la calle José López, girar a la derecha, luego nuevamente a la derecha en la calle Félix Mota y, desde allí, tomar la avenida Núñez de Cáceres en dirección norte para cruzar la Kennedy.

El proceso contará con el apoyo de la Digesett, cuyos agentes estarán asistiendo a los conductores durante la implementación de los cambios.

Asimismo, las rutas alternas estarán disponibles en plataformas de tráfico como WAZE, para que los usuarios tengan acceso a la información en tiempo real.

Con estas acciones, el Gabinete de Transporte reafirma su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y eficientes, orientadas a reducir la congestión vehicular, mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más ordenada y moderna en beneficio de toda la ciudadanía.

