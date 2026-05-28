El abogado de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, Miguel Valdemar Díaz Salazar, afirmó que el Ministerio Público alegó ante el tribunal que ni el Instituto Leonardo Da Vinci ni la Hacienda Los Caballos tenían vinculación con el caso de la muerte de la menor durante una excursión escolar en Santiago.

Asimismo, explicó que el órgano acusador sostuvo que las víctimas no tienen derecho a solicitar medidas de coerción. Sin embargo, indicó que el tribunal reconoció ese derecho, amparado en un precedente del Tribunal Constitucional, y acogió parcialmente la solicitud presentada por los abogados de la familia.

Decisión del tribunal

El juez impuso garantía económica de RD$ 8 millones a cada uno de los implicados y también al Instituto Leonardo Da Vinci y la Hacienda Los Caballos SRL como personas jurídicas.

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Stephora Joseph falleció ahogada en noviembre de 2025 durante una excursión organizada por el centro educativo en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Primera coerción del caso Stephora Joseph marcó inicio del proceso judicial

El 11 de diciembre de 2025 fueron impuestas medidas de coerción de presentación periódica y garantía económica de RD$500,000 contra Francisca Josefina Tavárez Vélez, Vilma Altagracia Vargas Morel e Yris Del Carmen Reyes Ademes, integrantes del área administrativa del Colegio Da Vinci, en el marco de las investigaciones por la muerte de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph.

En ese momento, el Ministerio Público calificó el caso como homicidio involuntario, además de abandono y maltrato a menores, sustentado en los artículos 319 y 351-2 del Código Penal y el artículo 14 de la Ley 136-03.

Stephora Anne-Mircie Joseph falleció ahogada el 14 de noviembre de 2025 en la piscina de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, durante una excursión organizada para reconocer el desempeño académico de estudiantes sobresalientes.

La menor, de apenas 11 años, participaba junto a otros alumnos en una actividad recreativa con la que el centro educativo buscaba premiar sus logros escolares.

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