El juez departamento de Atención Permanente, del distrito judicial de Santiago, Job García, impuso garantía económica de RD$ 8 millones, contra seis administrativos, de Hacienda Los Caballos y el colegio Leonardo Da Vinci, por la muerte de la niña de 11 años de edad, Stephora Anne-Mircie Joseph, quien falleció ahogada en una piscina, el 14 de noviembre del 2025.

Entre los investigados por el caso, están Eduardo Rafael Estévez Bretón, presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., y Freddy Núñez, director académico.

En tanto que por la empresa Hacienda Los Caballos, donde se ahogó la menor, en una actividad del colegio Da Vinci, están en el expediente, Pedro Pablo Muñoz Puntiel, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al valorar la decisión del tribunal, los abogados de la familia de la víctima, Miguel Valdemar Díaz Salazar y Shesnel Alejandro Calcaño Mena, cuestionaron que el tribunal no ponderara medidas de coerción de manera individual.

Primera coerción del caso

El 11 de diciembre del 2025, se impuso medida de coerción de presentación periódica y garantía económica de RD$ 500,000.00 a Francisca Josefina Tavárez Vélez, Vilma Altagracia Vargas Morel e Yris Del Carmen Reyes Ademes, del área de administración del Colegio Da Vinci.

Para entonces el Ministerio Público, calificó el hecho como homicidio involuntario, además de abandono y maltrato a menores, en violación a los artículos 319 y 351-2 del Código Penal, así como al artículo 14 de la Ley 136-03.

Stephora Anne-Mircie Joseph se ahogó en la piscina de la Hacienda Los Caballos, en el sector de Gurabo, el 14 de noviembre del 2025.

La niña de 11 años de edad era parte de un grupo de estudiantes sobresalientes, que fue premiado con una actividad de recreación, para celebrar los logros como alumnos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más