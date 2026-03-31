El presidente Luis Abinader encabezó este martes el acto de lanzamiento del operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, una iniciativa de la Policía Nacional orientada a fortalecer la seguridad y la prevención en todo el territorio nacional durante el asueto de la Semana Mayor.

La institución pondrá en marcha este dispositivo con un incremento del patrullaje preventivo, labores de inteligencia y un despliegue estratégico ante la alta movilización de ciudadanos.

Presidente Abinader encabeza operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”.

El operativo contempla el despliegue de 25,000 agentes policiales y 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas, lo que representa un refuerzo significativo de la presencia en playas, ríos, balnearios, carreteras, autopistas y centros turísticos, desde el martes 31 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Miles de agentes se suman al operativo.

El presidente Luis Abinader destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para preservar vidas y proteger bienes durante el asueto de la Semana Santa.

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El mandatario explicó que esta comisión conjunta tiene como objetivo principal proteger la vida de los dominicanos que se desplazarán a distintos puntos del país durante el período de vacaciones, como es tradición en la Semana Mayor.

En ese sentido, expresó que espera la colaboración tanto de la Policía Nacional como de toda la población, a fin de que las familias puedan disfrutar con tranquilidad, junto a amigos y familiares, durante este período.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el operativo fue diseñado tomando en cuenta la experiencia de años anteriores, identificando los puntos y horarios de mayor riesgo, y destacó que todas las instituciones de seguridad y socorro trabajan de manera articulada en una fuerza de tarea conjunta que cubrirá carreteras, balnearios y comunidades en todo el país.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía.

La ministra también informó que dentro de las prioridades del operativo se incluye la atención a la violencia intrafamiliar, a través de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, debido a que durante los días festivos suelen aumentar estos casos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y responsabilidad, señalando que la seguridad durante la Semana Santa es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.

Esfuerzo articulado del Estado dominicano orientado a preservar vidas

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que el operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026” constituye un esfuerzo articulado del Estado dominicano orientado a preservar vidas, mantener el orden público y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional durante el asueto.

Durante su intervención, el alto oficial resaltó que la institución del orden ha registrado avances significativos en su proceso de reforma, modernización y transformación, destacando la formación de nuevos agentes capacitados en derechos humanos, uso proporcional de la fuerza, inteligencia emocional y trato digno a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la Policía Nacional cuenta hoy con un cuerpo más preparado, cercano a la gente y comprometido con valores éticos, disciplina e integridad, enfocado en ofrecer un servicio eficiente y humano.

Cruz Cruz enfatizó que los agentes, junto a las Fuerzas Armadas, estarán desplegados a nivel nacional con la misión de servir, proteger y acompañar a la población durante una de las fechas más importantes del año, garantizando la tranquilidad tanto de ciudadanos como de turistas.

Miles de agentes policiales, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, serán desplegados en puntos estratégicos del país para prevenir hechos delictivos, garantizar el orden público y ofrecer asistencia a la ciudadanía.

Instituciones involucradas

El dispositivo será ejecutado en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y otras instituciones del Estado, incluyendo los ministerios de Defensa, Interior y Policía, Salud Pública y Obras Públicas, así como la Procuraduría General de la República, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La Policía Nacional integrará además distintas dependencias operativas y administrativas, como la Dirección Central de Investigación (DICRIM), POLITUR, Asuntos Internos, Sanidad Policial y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas.

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Este plan también contempla la protección de propiedades públicas y privadas, así como la respuesta oportuna ante emergencias, con el propósito de preservar la tranquilidad, la convivencia pacífica y la seguridad integral de la población durante la Semana Santa 2026.

Autoridades durante lanzamiento del operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”.

Estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; el subdirector general de la Policía Nacional, Esteban Figueroa García; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más