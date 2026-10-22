El presidente Luis Abinader encabezó el acto de graduación de 50 profesionales de la octava promoción de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, impartida por la Liga Municipal Dominicana (LMD), dedicada a la memoria de su padre, José Rafael Abinader Wasaf.

Durante el acto, se reconoció la trayectoria de Abinader Wasaf como educador, jurista y servidor público, así como sus aportes a la educación superior, la institucionalidad democrática y el desarrollo nacional, especialmente a través de la fundación de la Universidad Dominicana O&M.

José Abinader Corona, rector de esa universidad, agradeció el homenaje en nombre de su familia y recordó la dedicación de su padre a la educación y al servicio público.

“Mi padre fue un hombre multifacético, de múltiples manifestaciones en su vida, desempeñándose como educador, escritor, empresario y emprendedor permanente, pero, sobre todo, su gran pasión fue el servicio público y la educación”, expresó.

Abinader sostuvo que su padre creía en la educación como una vía para transformar el país y en la importancia de manejar las relaciones de poder y los fondos públicos con ética.

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También felicitó a los graduados y los exhortó a asumir sus responsabilidades profesionales con sentido individual y colectivo, tomando en cuenta las exigencias del ejercicio público y los cambios que experimenta el país.

LMD destaca legado educativo y servicio público

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, agradeció a la familia Abinader por permitir que la promoción llevara el nombre de José Rafael Abinader Wasaf, a quien definió como un dominicano que convirtió la educación, el pensamiento y el servicio público en una causa nacional.

“José Rafael Abinader comprendió que la educación transforma personas y que las personas transforman instituciones”, afirmó.

D’Aza exhortó a los graduados a aplicar los conocimientos adquiridos con integridad, transparencia y responsabilidad en la administración pública, especialmente en los gobiernos locales.

“Hoy reciben un título. Desde mañana, la sociedad esperará de ustedes decisiones que honren ese conocimiento, sirvan con integridad, gobiernen con sabiduría y nunca dejen de aprender”, manifestó.

El funcionario también informó sobre los esfuerzos de la LMD para fortalecer la transparencia institucional y mejorar la capacitación de los servidores municipales. Entre las aspiraciones de la entidad, mencionó elevar el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) a la categoría de Instituto Superior de Investigación y Capacitación Municipal.

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Cooperación académica entre República Dominicana y España

El director de la maestría y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marcos Francisco Massó, resaltó la cooperación académica entre esa institución española y la Liga Municipal Dominicana.

Massó indicó que ambas entidades han desarrollado durante 16 años un proyecto orientado a vincular el conocimiento universitario con el fortalecimiento de la administración municipal.

En representación de los graduados, Edgar Félix Arbona, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), agradeció la presencia del presidente Abinader y señaló que la promoción asume el nombre de José Rafael Abinader como un compromiso con la preparación profesional y el servicio público.

Arbona sostuvo que las decisiones administrativas deben responder a las necesidades de los ciudadanos y garantizar sus derechos.

Homenaje a José Rafael Abinader Wasaf

La ceremonia se realizó en el Salón Pedro Reynoso de la Liga Municipal Dominicana y contó con la participación de familiares del homenajeado, autoridades y representantes del ámbito académico.

El acto de cierre incluyó la presentación de un documental con testimonios de distintas personalidades sobre la trayectoria de Abinader Wasaf como educador, jurista y servidor público.

El presidente Luis Abinader y su hermano José Abinader Corona recibieron una placa conmemorativa de la dedicatoria, aprobada por el Comité Ejecutivo de la LMD.

El homenaje también resaltó la fundación de la Universidad Dominicana O&M, institución que cumple 60 años de trayectoria y que constituye uno de los principales legados de Abinader Wasaf en el ámbito educativo.

La Liga Municipal Dominicana imparte la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal desde 2011. Según los datos ofrecidos por la institución, el programa ha contribuido a la formación de 500 especialistas en gestión municipal.

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