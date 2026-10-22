La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inauguró la sexta edición de la Jornada de Comunicación Corporativa, con una agenda centrada en la comunicación política y estratégica, la narrativa institucional y empresarial, y el reconocimiento a la trayectoria profesional de Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

La actividad se celebró el miércoles 21 de octubre en el Auditorio A del campus Santo Domingo, bajo el lema «Comunicación política y estratégica, narrativa institucional y empresarial», con la participación de autoridades académicas, profesionales del sector, estudiantes y representantes del ámbito empresarial.

Durante el acto inaugural, el rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal, destacó la importancia de fortalecer la formación en comunicación y promover prácticas responsables que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

«En el escenario político y corporativo, la credibilidad y la confianza se logran con la responsabilidad de lo que se hace y lo que se comunica», expresó el rector.

De su lado, la directora de la Escuela de Comunicación, Ana Bélgica Güichardo, resaltó la trayectoria de la universidad en la formación de profesionales del área y llamó a mantener el compromiso ético con la veracidad informativa en el ejercicio de la comunicación estratégica.

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«La técnica sin propósito es vacía, y la estrategia sin ética es efímera», manifestó Güichardo, quien también agradeció el trabajo de los estudiantes y docentes involucrados en la organización de la jornada.

En tanto, Alicia Puello, vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Directores de Comunicación (Asodircom), valoró la función social de esta disciplina y sostuvo que la comunicación es una herramienta para transformar percepciones, educar y fortalecer tanto a las organizaciones como a la sociedad.

En la apertura también estuvieron presentes el vicerrector académico, Eduardo José Reynoso Pérez, y el decano de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes, Radhamés Mejía.

Josefina Navarro recibe reconocimiento por su trayectoria

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega del galardón Personalidad de Comunicación Corporativa 2026 a Josefina Navarro, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al ejercicio profesional.

Navarro, quien se desempeña como vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, recibió la distinción de manos del rector Secilio Espinal, junto a autoridades académicas de la universidad.

La ceremonia contó con la presencia de ejecutivos de la entidad bancaria, incluido su presidente, Luis Molina Achécar, además de familiares y amigos de la homenajeada.

Asimismo, la jornada rindió un homenaje póstumo a Luis Martín Gómez, profesional de la comunicación que recibió el año anterior el reconocimiento como Personalidad de Comunicación Corporativa, en presencia de sus familiares.

Analizan los desafíos de la comunicación política en la era digital

La conferencia magistral estuvo a cargo del politólogo y consultor político Elvin Calcaño, quien examinó los retos de la comunicación política en un contexto marcado por la incertidumbre, la crisis de la democracia y los cambios derivados de las tecnologías digitales.

Durante su exposición, el especialista abordó factores como la creciente desigualdad, la crisis climática y la concentración del control de las tecnologías disruptivas en un reducido número de actores.

Calcaño identificó la despolitización promovida como valor y el paradigma comunicativo de las redes sociales entre las principales amenazas para la democracia. También explicó que, en los entornos digitales, los llamados «efectos de verdad» pueden desplazar la búsqueda de información verificada, mientras las identidades políticas se construyen cada vez más a partir de estímulos y narrativas.

El conferencista advirtió, además, sobre el papel que ocupan los influenciadores en espacios de formación de opinión que anteriormente correspondían en mayor medida a las universidades. En ese contexto, destacó la importancia del relato como herramienta para desarrollar una comunicación política efectiva.

Para sustentar sus planteamientos, hizo referencia a los aportes de autores como Christian Salmon, Jerome Bruner, Steven Pinker, Drew Westen y Antoni Gutiérrez-Rubí.

La apertura concluyó con una presentación artística de Álison Cruz, estudiante de Comunicación Corporativa, mientras que la conducción del acto estuvo a cargo de la egresada Arlene Gutiérrez.

La sexta Jornada de Comunicación Corporativa continuará este jueves 22 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, en el Auditorio A de la PUCMM, campus Santo Domingo, con una programación académica y profesional dirigida a estudiantes, especialistas y representantes del sector.

Los interesados pueden consultar los detalles de la actividad en el portal www.jornadadecomunicacioncorporativa.com.

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