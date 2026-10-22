El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó ante el Senado de la República Dominicana el proyecto de ley que busca aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa que establece las disposiciones para su implementación, articulación, seguimiento y evaluación.

El artículo 1 de la propuesta legislativa establece que su objeto es aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y regular su vinculación con los demás instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, conforme a la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.

La iniciativa se enmarca en las disposiciones legales que regulan la planificación y organización del territorio dominicano, con el propósito de establecer un instrumento nacional que oriente las decisiones relacionadas con el uso y la ocupación del suelo, así como la articulación de las políticas públicas con las necesidades territoriales.

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El proyecto contempla disposiciones para la implementación del plan, su seguimiento y evaluación, aspectos que permitirían establecer mecanismos para observar su ejecución y determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos procesos también forman parte de la vinculación entre el PNOT y los demás instrumentos que integran el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.

Principios rectores

En su artículo 4, relativo a los principios rectores, el proyecto señala que la interpretación de sus disposiciones deberá realizarse sin perjuicio de los principios establecidos en la Ley núm. 368-22 y en su reglamento de aplicación.

Este apartado sitúa la propuesta dentro del marco jurídico vigente sobre ordenamiento territorial, usos de suelo y asentamientos humanos, por lo que su aplicación deberá guardar coherencia con las disposiciones legales que regulan estas materias.

La definición de principios rectores constituye un componente relevante de la iniciativa, debido a que orienta la interpretación y aplicación de las disposiciones que conforman el plan nacional y su relación con los demás instrumentos de planificación territorial.

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

El capítulo II del proyecto está dedicado al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que constituye el eje central de la propuesta legislativa. Este apartado aborda el instrumento mediante el cual se busca establecer una orientación nacional para la organización y planificación del territorio.

La articulación del PNOT con los demás instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial figura entre los aspectos contemplados en el artículo 1. Esta vinculación busca que el plan se relacione con las herramientas de planificación previstas en el marco legal dominicano.

La propuesta también incorpora disposiciones sobre seguimiento y evaluación, dos componentes que permitirían examinar la aplicación del plan y valorar su desarrollo conforme a los mecanismos que finalmente establezca la legislación.

Políticas territoriales prioritarias

Por su parte, el capítulo III está dedicado a las políticas territoriales prioritarias, otro de los componentes incluidos en el proyecto depositado por Paliza ante el Senado.

Este apartado aborda las políticas que la iniciativa incorpora como parte de la planificación territorial nacional. Para precisar su alcance, es necesario examinar el articulado completo, en particular las disposiciones que identifican cada política, sus objetivos y los mecanismos previstos para su implementación.

La incorporación de estas políticas dentro de un proyecto de ley busca integrarlas en el marco normativo del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las disposiciones que sean aprobadas durante el proceso legislativo.

Con el depósito de la iniciativa, el proyecto queda sujeto al procedimiento legislativo correspondiente en el Senado de la República, donde deberá ser conocido y examinado antes de continuar las etapas previstas para su eventual aprobación.

La propuesta forma parte del marco de aplicación de la Ley núm. 368-22, que regula el ordenamiento territorial, los usos de suelo y los asentamientos humanos en la República Dominicana.

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