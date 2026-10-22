La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) amplió las investigaciones para determinar si hay otras personas involucradas en un caso de presunto narcotráfico, tras ocupar 555 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína ocultos en una embarcación interceptada en las costas de Baní, provincia Peravia.

El vocero de la institución, Carlos Devers, explicó que la embarcación fue sometida a una inspección en alta mar, durante la cual las autoridades descubrieron compartimentos ocultos debajo de los asientos, acondicionados para esconder el cargamento.

“Una vez nosotros incautamos estas embarcaciones, además de si tiene el ilícito en la superficie, estas embarcaciones son sometidas a una rigurosa inspección para determinar si tienen alguna caleta o algún compartimiento secreto”, expresó Devers durante una rueda de prensa.

El funcionario indicó que las autoridades han identificado esta modalidad de ocultamiento, utilizada para tratar de evadir los controles marítimos.

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Devers señaló que las investigaciones continúan para establecer si hay otras personas vinculadas al caso.

Más de 1.5 toneladas de drogas decomisadas

El vocero informó que los operativos realizados durante las últimas horas en las costas de la región sur permitieron decomisar más de una tonelada y media de drogas y detener a seis personas, entre ellas tres colombianos.

Atribuyó los resultados a la coordinación entre la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea Dominicana, la DNCD y otros organismos de inteligencia del Estado, con apoyo internacional.

En el caso de Baní, fueron detenidos tres hombres dominicanos. La embarcación, de 27 pies de eslora, tenía dos motores fuera de borda, de 60 y 75 caballos de fuerza, un teléfono celular y cinco garrafones para combustible.

Los 555 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los análisis para determinar el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más