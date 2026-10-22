La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no descarta que los decomisos de drogas realizados en las costas de Baní y Pedernales estén relacionados, informó este jueves su vocero, Carlos Devers.

Explicó que los organismos investigativos de la DNCD, el Ministerio Público y las fuerzas aliadas cruzan información para establecer si los cargamentos forman parte de una misma estructura de narcotráfico.

El funcionario aclaró que esa posibilidad continúa bajo investigación y que las pesquisas permitirán determinar si existe una conexión entre ambos operativos.

“Lo que no se descarta es que la investigación sea parte de ese mismo caso. Todo eso es comprobable a partir de ahora, cuando se inicia la investigación, pero no descartamos que formen parte de esa estructura”, expresó Devers.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más