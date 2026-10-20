Durante el despliegue marítimo, aéreo y terrestre de las fuerzas del orden, ejecutado al suroeste de las costas de Pedernales, fueron atrapados tres colombianos con un alijo de 1,068 paquetes (más de una tonelada) de presunta cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales.

Las fuerzas de seguridad, actuando en base a informes, activaron todos los protocolos de vigilancia, coordinación y persecución para atrapar a los ocupantes de una lancha rápida (Go Fast) que se movilizaban en actitud sospechosa hacia las costas de la República Dominicana con un presunto cargamento de sustancias controladas.

Luego de una persecución de varias horas en altamar, las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres lograron interceptar a varias millas náuticas al suroeste de la Isla Beata, una embarcación con tres ocupantes a bordo; durante la intervención se confiscaron 36 pacas, conteniendo los paquetes de la presunta droga, envueltos con cinta adhesiva y etiquetados con logotipos propios de redes narcotraficantes.

Según lo dicho por la entidad institucional, en el marco de la operación conjunta, procedió a la incautación de una embarcación de 40 pies de eslora, equipada con dos potentes motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno, 12 tanques para el uso de combustibles, tres baterías, un equipo de comunicación Starlink, un teléfono móvil, dos navegadores GPS, provisión de agua y demás evidencias vinculadas al caso.

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"Durante el 2026, las fuerzas de seguridad han asestado golpes contundentes a las estructuras del crimen organizado transnacional, logrando la incautación de más de 34, 000 kilogramos (34 toneladas), cifras que evidencian el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos", informó la DNCD.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación a la frustrada operación, mientras los colombianos arrestados están siendo entregados al Ministerio Público de la provincia de Pedernales para darles a conocer las medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El cargamento fue referido bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

En este esfuerzo operacional de coordinación, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y agencias de inteligencia del Estado, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), el Comando Sur de Estados Unidos, (SOUTHCOM), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), propinaron en conjunto este golpe al narcotráfico internacional.

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