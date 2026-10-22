¡Huyéndole al “29”! Desde agosto hasta la fecha, PN registra 318 entregas voluntarias de personas buscadas por la justicia

La Policía Nacional informó que 318 personas buscadas por la justicia se han entregado voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 21 de octubre de 2026.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la institución, en la segunda mitad de agosto se registraron 31 entregas, mientras que en septiembre la cifra aumentó a 122 y entre el 1 y el 21 de octubre se contabilizaron 165, la mayor cantidad del período analizado.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que se trata de personas con órdenes de arresto y otros registros pendientes que optaron por presentarse ante las autoridades para responder por sus respectivos procesos.

This browser does not support the video element. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Robos, homicidios y drogas encabezan los casos

De las 318 entregas, 76 corresponden a personas buscadas por robos y asaltos, equivalentes al 23.9 % del total.

Otros 75 casos están relacionados con homicidios, para un 23.6 %, mientras 49 corresponden a tráfico de drogas, equivalentes al 15.4 %.

También fueron reportadas 38 entregas por agresión y violencia, que representan el 11.9 %; 21 por vehículos robados, para un 6.6 %, y 14 por delitos sexuales, equivalentes al 4.4 %.

Otros 45 casos, que representan el 14.2 %, están vinculados a diferentes tipos de delitos.

Pesqueira indicó que en algunos casos las personas también han entregado armas de fuego presuntamente utilizadas en hechos delictivos.

Octubre concentra más de la mitad de las entregas

Las cifras muestran un aumento progresivo durante el período informado por la Policía.

Las 165 entregas registradas en los primeros 21 días de octubre representan más de la mitad de las 318 contabilizadas desde el 17 de agosto.

La institución explicó que las entregas voluntarias pueden realizarse en cualquier destacamento policial del país, de manera personal o mediante familiares, abogados, comunicadores o representantes religiosos.

También precisó que la entrega de un arma de fuego no constituye un requisito para presentarse ante las autoridades, aunque su recuperación puede ser importante para el esclarecimiento de determinados hechos.

La Policía señaló que mantiene coordinación con el Ministerio Público para continuar las investigaciones y remitir los casos a los tribunales correspondientes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más