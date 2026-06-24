A más de cinco años de que el presidente Luis Abinader anunciara el proceso de transformación de la Policía Nacional, la iniciativa enfrenta uno de sus momentos más delicados. La ley llamada a servir de soporte jurídico a esa reforma permanece estancada en el Senado y podría perimir si no es aprobada antes del cierre de la actual legislatura, previsto para el 26 de julio.

El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional fue depositado en el Senado el 8 de diciembre de 2025. Si no logra ser aprobado por esa cámara y posteriormente por la Cámara de Diputados antes del cierre de la legislatura, la pieza perimirá y deberá ser reintroducida para reiniciar todo el trámite legislativo.

El escenario contrasta con la prioridad que el propio Gobierno otorgó a la transformación policial desde abril de 2021, cuando anunció un proceso de reforma integral de la institución tras una serie de hechos que reavivaron el debate sobre la necesidad de modernizar el cuerpo del orden, como la muerte de la pareja de esposos evangélicos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte el 30 de marzo de 2021.

Cinco años después, la transformación sigue incompleta

Desde 2021 el Gobierno ha impulsado cambios en la formación de agentes, mejoras salariales, adquisición de equipos, remodelación de destacamentos y modernización tecnológica. Sin embargo, el componente legal que debe servir de base al nuevo modelo policial continúa pendiente.

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La nueva Ley Orgánica busca redefinir la estructura institucional, la carrera policial, los mecanismos disciplinarios, el sistema de supervisión y el funcionamiento interno de la institución.

La comisión concluyó la lectura

La comisión especial del Senado concluyó la lectura y el análisis de los 345 artículos del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Franklin Romero, informó que el Ministerio de Interior y Policía remitió recientemente sus últimas observaciones sobre la iniciativa, relacionadas principalmente con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para agosto próximo.

Fue el propio Ministerio de Interior y Policía el que solicitó una prórroga para presentar modificaciones al texto, lo que mantiene pendiente la elaboración del informe favorable de la comisión y reduce el margen de tiempo para que el proyecto complete su trámite legislativo antes del cierre de la presente legislatura.

Miles de millones invertidos

Mientras el proyecto permanece estancado en el Congreso, el proceso de transformación ha continuado ejecutándose desde el punto de vista presupuestario.

En 2023, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno había destinado RD$ 4,200 millones para impulsar la reforma policial, recursos adicionales al presupuesto.

Posteriormente, datos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional muestran que entre 2024 y 2025 la transformación policial requirió inversiones por RD$ 8,389.8 millones.

Solo durante 2025 se asignó un presupuesto de RD$ 7,000 millones, de los cuales fueron ejecutados RD$ 6,389 millones.

Una parte importante de esos recursos se destinó al fortalecimiento del equipamiento policial.

Entre las adquisiciones figuran 5,000 pistolas calibre 9 milímetros, 5,000 pistolas eléctricas no letales, 5,000 cámaras corporales, 12,500 macanas tipo L, 100 armas plásticas para entrenamiento, además de 50 motocicletas de 450 centímetros cúbicos y cuatro minibuses con capacidad para 17 pasajeros.

Los fondos también permitieron ampliar el personal policial. Durante 2024 ingresaron 3,099 nuevos agentes y en 2025 fueron incorporadas dos promociones adicionales de 2,475 agentes cada una.

Si el Congreso no logra convertir el proyecto en ley antes del cierre de la legislatura, la iniciativa enfrentará un nuevo retraso.

La transformación que ha movilizado miles de millones de pesos, incorporado miles de nuevos agentes y modernizado parte del equipamiento policial podría iniciar una nueva etapa sin haber conseguido todavía el instrumento legal llamado a consolidar todos esos cambios.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más