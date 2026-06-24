La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó este miércoles la audiencia preliminar seguida a Johanna Madera debido a que la imputada no fue trasladada desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y tampoco comparecieron sus abogados.

El abogado Jean Cristofer Pérez, representante del periodista Jaime Rincón, manifestó que la parte querellante ha enfrentado múltiples retrasos para conocer la audiencia preliminar y atribuyó la situación a acciones que han impedido el avance del proceso.

“Ustedes han sido testigos del tiempo que nosotros tenemos aquí intentando conocer una audiencia preliminar y no se ha podido porque en ocasiones anteriores la imputada presenta un certificado médico, en otras ocasiones no se presentaba, y hoy, que estaban dadas todas las condiciones de nuestra parte para que finalmente se conociera esta audiencia preliminar, pues la defensa técnica de la imputada no aparece ni tampoco esta imputada es trasladada desde el centro de Najayo”, expresó.

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Pérez indicó que el tribunal ordenó intimar al alcaide de Najayo para que explique las razones por las cuales Madera no fue presentada ante la jurisdicción.

Por su parte, el abogado Richard Pujols, representante de Karla Fitch, explicó que la decisión adoptada por la jueza responde al debido proceso, ya que el tribunal había tramitado la solicitud de traslado de la imputada.

Asimismo, señaló que los abogados de Madera fueron debidamente convocados y que disponen de un plazo de 48 horas para justificar su ausencia. De no hacerlo, podrían ser declarados en abandono de la defensa, lo que permitiría la designación de un defensor público o la contratación de nuevos representantes legales por parte de la imputada.

La magistrada reprogramó la audiencia para el próximo 1 de julio, fecha en la que también deberán ofrecer explicaciones tanto el alcaide del centro penitenciario como los abogados ausentes.

El periodista Jaime Rincón figura entre las presuntas víctimas de amenazas enviadas a través de WhatsApp por Johanna Madera, quien supuestamente utilizó la identidad de Karla Fitch para realizar dichas acciones.

Caso de suplantación de identidad y extorsión

Johanna Madera cumple una condena de tres años de prisión impuesta el 28 de noviembre de 2024 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser declarada culpable de suplantación de identidad, extorsión y chantaje en perjuicio de Karla Fitch y del Colegio Mundo Creativo Montessori.

De acuerdo con el Ministerio Público, Madera utilizó la identidad de Fitch para realizar amenazas y exigir dinero mediante WhatsApp, además de ser señalada por amenazas dirigidas contra el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, y los comunicadores Jaime Rincón, Julio Samuel Sierra y Aneury Ramírez.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más