A 28 años de su partida: Las frases que inmortalizan el legado de Peña Gómez

Un 10 de mayo de 1998, la República Dominicana amaneció de luto. José Francisco Peña Gómez, el hombre que convirtió la palabra en su arma más poderosa, cerraba los ojos para siempre en su casa de Cambita Garabitos, San Cristóbal, apenas seis días antes de las elecciones municipales en las que se postulaba como síndico del Distrito Nacional. Tenía 61 años. Hoy, 28 años después, su figura sigue siendo recordada como uno de los políticos más brillantes y carismático.

¿Dónde nació Peña Gómez?

Nacido el 6 de marzo de 1937 en la loma de El Flaco, Cruce de Guayacanes, provincia Valverde, José Francisco Antonio Peña Gómez llegó al mundo en medio de la pobreza y la violencia de la era trujillista. Sus padres biológicos, Vicente Oguís y María Marcelino, inmigrantes haitianos, huyeron de la zona fronteriza meses después de su nacimiento, durante la masacre de 1937. Luego, fue adoptado por la familia de Regino Peña y Fermina Gómez, quienes le dieron apellido, hogar y educación.

Desde joven demostró una sed intelectual que lo llevaría lejos. Trabajó como maestro, locutor y narrador deportivo antes de convertirse en el abogado y político que marcaría una época. Se doctoró en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y completó estudios de especialización en la Sorbona de París, Harvard y la Universidad de Michigan.

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El líder que eligió la democracia

Peña Gómez asumió la conducción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tras la ruptura de Juan Bosch con esa organización en 1973, y la convirtió en una de las fuerzas políticas más importantes del país. Fue alcalde de Santo Domingo entre 1982 y 1986, y candidato presidencial en tres ocasiones: 1990, 1994 y 1996. En las elecciones de 1994, denunció un fraude electoral masivo que derivó en los Acuerdos de Santiago, los cuales acortaron el mandato de Joaquín Balaguer y abrieron el camino a la reforma constitucional.

Vicepresidente de la Internacional Socialista desde 1983 hasta su muerte, su liderazgo trascendió las fronteras dominicanas y lo convirtió en un referente de la democracia y la justicia social en América Latina.

Junto a Joaquín Balaguer y Juan Bosch, es considerado una de las tres figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX.

Sus últimas palabras al pueblo

En su última aparición pública, ya gravemente enfermo de cáncer de páncreas, Peña Gómez grabó el que se convertiría en uno de los mensajes más recordados de la política dominicana: el spot del perdón.

"He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con veneno más sutil como ahora. Pero yo los perdono; mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón".

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10 frases para recordar a Peña Gómez

1."Solo a los pueblos les corresponde la tarea de elegir su sistema de vida y de gobierno".

2. "Soy soldado de la vanguardia, la retaguardia nunca será mi lugar".

3. "La educación es la única esperanza para los pobres".

4. "La nacionalidad no se hereda, se conquista con amor, con trabajo y con sacrificio".

5. "Yo los perdono; mis adversarios pueden contar conmigo, yo los perdono".

6. "No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin libertad".

7. "Primero la gente. Siempre primero la gente".

8. "La política no es un fin en sí misma; es el instrumento para transformar la vida de los que más sufren".

9. "Esta tierra nos pertenece a todos, y todos tenemos el deber de defenderla con dignidad".

10. "Cuando yo no esté, que quede en cada dominicano la semilla de la esperanza y la voluntad de construir un país mejor".

A 28 años de su partida, el nombre de José Francisco Peña Gómez sigue resonando en la memoria colectiva de un pueblo que lo reconoce como símbolo de superación, democracia y amor a la patria. Su voz se apagó un 10 de mayo, pero sus palabras nunca murieron.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más