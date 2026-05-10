En redes sociales circula una imagen falsa atribuida al periódico digital Acento en la que se afirma que “en menos de 48 horas han renunciado del partido Fuerza del Pueblo más de 148 dirigentes importantes”.

La publicación utiliza el logo y elementos visuales similares a la línea gráfica del medio, lo que podría llevar a confusión entre usuarios de plataformas digitales. Sin embargo, la información no corresponde a ningún contenido publicado por Acento ni forma parte de sus canales oficiales.

La imagen comenzó a difundirse a través de cuentas en Instagram y otras redes sociales, donde aparece una fotografía del expresidente Leonel Fernández acompañada del supuesto titular.

Hasta el momento, no existe registro de una publicación de Acento con ese contenido en su portal web ni en sus redes verificadas.

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El uso no autorizado de la identidad visual de medios de comunicación para difundir información falsa o manipulada se ha convertido en una práctica recurrente en redes sociales, especialmente en temas políticos y electorales.

La pieza difundida presenta características de desinformación al atribuir a un medio reconocido una información que no ha sido confirmada ni publicada oficialmente.

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