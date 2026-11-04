República Dominicana trabaja junto con ONU Turismo en la elaboración de una Política Nacional de Sostenibilidad Turística y una Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística, iniciativas que buscan incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, gestión y desarrollo de los destinos del país.

El proyecto fue abordado durante un encuentro bilateral entre el presidente Luis Abinader y Shaikha Alnuwais, secretaria general de ONU Turismo, en el que también se trató la celebración de la 27.ª Asamblea General del organismo internacional en República Dominicana, prevista para 2027.

Según informó la Presidencia, ambas iniciativas han sido concebidas como un proyecto piloto de alcance mundial y forman parte de la cooperación entre el país y ONU Turismo para impulsar un modelo de desarrollo turístico que integre criterios de sostenibilidad.

La agenda de trabajo también contempla iniciativas relacionadas con la conectividad aérea, la resiliencia climática, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los destinos caribeños.

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La elaboración de estos instrumentos se desarrolla en el contexto de los preparativos para recibir a representantes del sector turístico internacional durante la Asamblea General de 2027, encuentro que el Gobierno considera una oportunidad para proyectar la diversidad de destinos dominicanos, promover inversiones y fortalecer las alianzas con otros países.

Durante la reunión, Abinader destacó que la celebración del evento permitirá ampliar la participación del país en los espacios internacionales de cooperación turística. República Dominicana preside la Comisión Regional para las Américas de ONU Turismo por dos períodos consecutivos.

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