Puerto Plata busca consolidar una nueva etapa dentro del turismo dominicano. Apostando por experiencias más integradas con la cultura local, la "Novia del Atlántico" propone una oferta hotelera renovada y experiencias que trascienden el modelo tradicional de sol y playa.

La estrategia del destino, impulsada tanto por operadores turísticos como por cadenas hoteleras, se enfoca en atraer visitantes interesados en explorar el entorno, interactuar con la comunidad y combinar descanso con experiencias culturales, gastronómicas y recreativas fuera del hotel.

La propuesta de Hodelpa Hospitality encaja con esta visión, quienes a través de Emotions by Hodelpa Puerto Plata, buscan diferenciarse mediante servicios personalizados, conceptos premium y una experiencia más conectada con la identidad dominicana.

Las proyecciones del sector apuntan a un panorama favorable para el cierre de año. Henry Ulloa, gerente de Emotions by Hodelpa Puerto Plata, aseguró que el hotel aspira cerrar el período con una ocupación cercana al 80%, mientras que gran parte de los fines de semana de verano ya se encuentran prácticamente vendidos.

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“Ya nosotros prácticamente todo el verano, los fines de semana de verano lo tenemos prácticamente cubierto y aspiramos a terminar el año con un 80% de ocupación aquí”, afirmó.

El ejecutivo atribuyó parte de ese comportamiento al respaldo del mercado local, especialmente durante los meses en que disminuye la llegada de turistas internacionales tras la temporada de invierno.

Explicó que los dominicanos suplen el vacío que deja el mercado internacional, especialmente en la costa norte, cuando se van después de que pase el invierno.

Puerto Plata llega a esta etapa luego de años marcados por la pérdida de mercados tradicionales y una fuerte competencia con otros polos turísticos del país.

“Hubo mercados que se fueron de este destino como el mercado británico y luego después de la guerra de Ucrania con Rusia también perdimos el mercado ruso y a los ucranianos”, expresó Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality.

Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality.

Una oferta enfocada en la experiencia

La nueva apuesta turística de Puerto Plata busca alejarse de la idea del visitante que permanece exclusivamente dentro del hotel y, en cambio, promover una experiencia más vinculada con la cultura de la provincia.

Para Hodelpa Hospitality, parte del atractivo del destino radica precisamente en la cercanía entre hoteles, playas, gastronomía, vida nocturna y espacios tradicionales de la ciudad.

Fernández señaló que el mercado latinoamericano ha comenzado a cobrar relevancia para el destino debido a que suele mostrar mayor interés en conocer la cultura local y recorrer distintos puntos de la provincia.

“Hemos tenido que trabajar otro tipo de mercados. Nosotros ahora también estamos trabajando Centro y Sudamérica, trabajando de la mano con las líneas aéreas, como Copa Airlines”, indicó.

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De acuerdo con el ejecutivo, este perfil de turista busca una experiencia más conectada con la comunidad.

“Es un público que quiere salir del hotel, conocer sus gentes y conocer las bondades del destino. Más que encerrarse en un hotel”, sostuvo.

El director comercial también destacó la importancia de la diáspora dominicana residente en Estados Unidos. Según explicó, muchos dominicanos que viven en el exterior buscan reencontrarse con elementos propios de su cultura cuando visitan el país, valorando experiencias auténticamente dominicanas y un trato cercano.

"La diáspora dominicana cuando viene al país no quiere recibir el mismo servicio de una cadena americana, sino algo autentucamente dominicano", explicó.

Por su parte, Ulloa agregó que el destino mantiene un importante nivel de fidelización entre sus huéspedes, indicando que cerca del 30% de los clientes repiten su estadía, incluyendo visitantes que permanecen durante varios meses en invierno.

“Aquí nosotros manejamos alrededor de 30% de gente que repite. Y gente que viene a pasarse el invierno entero aquí retirados de su país”, señaló.

Puerto Plata apuesta a diferenciarse

Más que competir directamente con otros polos turísticos como Punta Cana, ejecutivos del sector consideran que Puerto Plata busca posicionarse como un destino complementario dentro de la oferta turística dominicana.

“Hace tiempo que dejamos de ver a Punta Cana como un competidor; queremos ser un complemento”, expresó Fernández.

Así también, Ulloa establece que parte de esa diferenciación radica en la integración entre la hotelería y la vida cotidiana de la ciudad.

El ejecutivo destacó que los visitantes tienen fácil acceso al centro histórico, restaurantes, playas y destinos cercanos como Sosúa y Cabarete, lo que permite una experiencia más variada y conectada con el entorno local.

“Puerto Plata tiene restaurantes de primera, pero si agarras por la costa y llegas a Sosúa encuentras otro ambiente totalmente diferente y muy cercano aquí. Igualmente Cabarete”, expresó.

Sostuvo, además, que el perfil del visitante de Puerto Plata suele inclinarse más hacia la exploración del destino que hacia permanecer dentro del hotel.

Agregó, también, que parte de la estrategia del destino consiste precisamente en fortalecer la conexión entre el visitante y la comunidad local.

“A eso nosotros estamos diferenciándonos, por la cercanía a la sociedad, con el pueblo, sentarse en el colmado, ver cómo vive la gente”, expresó.

Experiencias premium y renovación hotelera

Como parte de la evolución de su oferta turística, Hodelpa Hospitality presentó durante un recorrido para agentes de viajes y periodistas algunas de las novedades que desarrolla dentro de Emotions by Hodelpa Puerto Plata.

Entre ellas se encuentra Essentia, un nuevo concepto premium orientado a huéspedes que buscan experiencias más exclusivas y personalizadas dentro del modelo all-inclusive.

“En Puerto Plata no hay un producto de esas características para cliente premium como tal con atenciones exclusivas, mayordomía”, afirmó Fernández.

El ejecutivo explicó que el concepto incluirá gastronomía dedicada, zonas exclusivas de playa, bebidas premium, áreas privadas y servicios independientes de check-in y checkout.

Bienvanida a agentes de viaje y comunicadores

Encuentro con periodistas y agentes de viaje

Por su parte, Ulloa indicó que el hotel desarrolla un proceso de renovación gradual en habitaciones, restaurantes y áreas comunes para modernizar la experiencia del huésped.

También, el director Fernández aseguró que la cadena hotelera mantiene inversiones en otras propiedades del país, incluyendo hoteles en Juan Dolio, Santiago, Santo Domingo y la Zona Colonial.

“Es la evolución y renovar o quedar fuera, y hay un compromiso con la calidad y con la mejora, con la tecnología y el seguir evolucionando”, sostuvo.

Un destino que mira hacia el futuro

En el caso de Puerto Plata, los ejecutivos coincidieron en que el futuro del destino luce prometedor debido a proyectos como Bergantín, nuevas inversiones hoteleras y la futura autopista que conectará Santiago con Puerto Plata en aproximadamente 25 minutos.

No obstante, Ulloa consideró que uno de los cambios más representativos en la zona ha sido la transformación de parte de la hotelería tradicional hacia proyectos inmobiliarios.

“Nosotros pretendemos siempre ser el hotel emblema de Puerto Plata y ha cambiado mucho parte de la hotelería de aquí, ha cambiado al negocio inmobiliario”, afirmó.

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El valor del trato humano

Más allá de las inversiones y remodelaciones, los ejecutivos señalaron que el principal enfoque de Hodelpa continúa siendo la personalización del servicio y la cercanía con el huésped.

“Hoteles hay en el mundo entero; ahora, el toque de la parte humana, eso no se encuentra donde quiera”, sostuvo Ulloa.

Según explicó, la cercanía entre ejecutivos, empleados y huéspedes forma parte de la cultura corporativa de la cadena que busca convertirse en uno de los principales diferenciadores de la experiencia turística que ofrecen en Puerto Plata.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más